Güzel bir adım

Tuğçe Ülkü AYDIN

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, önleme çalışmaları çerçevesinde hayata geçireceği “Öznel İyi Oluş Programı” kamuoyuyla paylaşıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Girne Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi işbirliği içinde gerçekleştirilecek program, 36-72 aylık çocuğu olan annelere yönelik gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde, annelere “Kadın ve Anne Olmak”, “Olumsuz Duyguları Değiştirme ve Farklı Bakış Açısı Alma Stratejileri”, “Aile İlişkilerinde Problem Çözme”, “Etkin İletişim ve Zaman Yönetimi”, “Olumlu Davranış Geliştirme ve Mutluluk Sanatı” konularında eğitim verilecek.

Konu hakkında düzenlenen basın toplantısına, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, UKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Şerife Özbiler ve diğer yetkililer katıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, komisyonlarının yaptığı çalışmalara bilimsel temele dayalı bir eğitim projesinin daha eklediğine işaret ederek, projenin UKÜ ile geliştirilerek, yerel yönetimler işbirliğinde uygulanacağını aktardı.

UKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Şerife Özbiler de, proje hakkında bilgi verdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önemli işlere imza atıp programlar geliştirdiğine işaret etti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karaveziler de, projenin önemine değinerek, Girne Belediyesi ve UKÜ ile birlikte projeye katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

