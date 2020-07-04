Uğur Kaçar serbest kaldı

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Tacettin Karaduman’a çarparak ağır yaralayan Uğur Kaçar hakkındaki soruşturma kısmen tamamlandı. Zanlı Kaçar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Karaduman’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Duruşmada kazayı ve zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, trafik kazasının 30 Haziran 2020 tarihinde saat 13.45 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki PB 014 plakalı araç ile çift şerit yolda Girne’ye doğru seyreden Uğur Kaçar’ın gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sol şeride geçiş yaptığını ifade etti. Polis, bu esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Tacettin Karaduman yönetimindeki PT 073 plakalı motosiklete çarptığını açıkladı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Tacettin Karaduman’ın yaralandığını kaydeden polis, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı.

Polis, Karaduman’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Kazanın ardından Uğur Kaçar’ın tutuklandığını kaydeden polis, PT 073 plakalı motosiklette 3 bin TL, PB 014 plakalı araçta ise 2 bin 500 TL tahmini hasar oluştuğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

