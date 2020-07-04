Aklını seveyim Recep

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir eve girip, buzdolabından bir litre kola çalan Recep Gergin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hırsızlık suçlarından hüküm giyen ve geçtiğimiz mart ayında tahliye olan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, geçmişte benzer suçlar işlemiş olan zanlıyı cezaevine gönderdi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının, 29 Haziran 2020 tarihinde, bir ikametgâhın mutfak penceresinden içeri girerek, bir litre kola çaldığını söyledi.

Zanlının benzeri sabıkası nedeniyle 4 yıl ceza aldığını ve geçtiğimiz Mart ayında tahliye edildiğini aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 45 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.