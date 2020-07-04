Anastasiadis, Türkiye’yi şikayet etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “AB’den Türkiye Karşısında Daha Sert Bir Tutum İstiyor” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in dün telekonferans yöntemiyle görüştüğü Michel’e, Rum Yönetimi’nin “AB’nin, gerek AB, gerek de üye devletlerinin çıkarlarını koruyarak, Türkiye karşısındaki tutumunda daha katı ve kararlı olması gerektiğine dair tezini ilettiğini” aktardı.

Anastasiadis’in Michel’i bölgedeki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini yazan gazete, görüşmede, 19 Temmuz’da gerçekleştirilecek zirve toplantısının gündeminde yer alacak Çok Yıllık Mali Çerçeve ile AB Kurtarma Planı konularının da ele alındığını belirtti.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise konuyla ilgili açıklamasında, Anastasiadis’in Michel’i “Ankara’nın Kıbrıs’ın deniz bölgelerindeki yasadışı faaliyetleriyle ilgili kısa zaman önceki gelişmeler” hakkında bilgilendirdiğini belirterek, Anastasiadis’in “AB’nin, gerek AB’nin, gerek de üye devletlerin çıkarlarını koruyarak, Türkiye karşısındaki tutumunda daha sert ve kararlı olması gerektiğini yinelediğini” iletti.

Kusios, Anastasiadis’in “üye devletlerin egemenliğiyle egemenlik haklarına saygı duyulmasının aynı zamanda iyi komşuluk ilişkilerine bağlılığın, istisnasız olarak herkesin uyması gereken temel şartları teşkil etmekte olduğunu” savunduğunu da ifade etti.

Kusios’a göre, Anastasiadis, Çok Yıllık Mali Çerçeve ile AB Kurtarma Planı konularında ise tezlerini ve taleplerini ayrıntılı bir şekilde yineleyerek, Rum kesiminin takviye edilmesi gerektiğini kaydetti.

Anastasiadis, büyük ölçüde hizmet sektörüyle turizme dayanan Rum ekonomisinin, koronavirüs pandemisinden önemli ölçüde etkilendiğini de belirterek, AB’yi, ekonominin iyileştirilmesine etkili bir şekilde katkıda bulunmaya da çağırdı.

Görüşmede, artış gösteren mülteci akışından dolayı ortaya çıkan problemlere de atıfta bulunan Anastasiadis, AB’nin özellikle bu hususta ilk sırada bulunan devletlere yardım etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.