İki tutuklu var

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır 55 gram uyuşturucu madde geçirildi. Operayonda tutuklanan Mesut Bayer ve Abdülkadir Kayış dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların ifade verip, hintkeneviri yetiştirdiklerini itiraf ettikleri belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 01 Temmuz 2020 tarihinde zanlı Mesut Bayer’in evinde yapılan aramada 5 buçuk gram hintkeneviri uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının maddeyi zanlı Abdülkadir Kayış’tan aldığının tespit edildiğini ifade etti. Abdülkadir Kayış’ın da tespit edilerek, tutuklandığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada satışa hazır folyoya sarılı 55 ayrı pakette 55 gram ağırlığında hintkeneviri ve yine şeffaf kavanoz içinde 5 gram hintkeneviri bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, iki zanlının ifadelerinde iki adet bitki yetiştirip, ziraatını yaptığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

