Bir el atılmalı

Ömer KADİROĞLU

Salgın nedeniyle uzun süren kapalılığın ardından normalleşme aşamasına girildi ancak beraberinde trafik kazaları da çoğaldı.

Meydana gelen kazalar sürücülerin dikkatsizliğinin yanı sıra yol kusurlarından da kaynaklanırken,

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde Boğaz kavşağındaki yoldaki çukur halen onarılmadı.

Kış aylarında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle çöken ancak hala yapılmayan yol tehlike saçıyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Çukuru onarmak için neyi bekliyorlar ?”diye sordu.

Vatandaş tepkili

Yol kenarının yağmur sularından dolayı aşınması nedeniyle asfaltın parçalanarak büyük bir çukur açılması sürücüler için tehlike yaratıyor. Seyir halinde olan araçlar tarafından kolayca fark edilemeyen çukur, kazaya davetiye çıkartıyor.

Diyalog’a ulaşıp konuyu aktaran vatandaşlar “Kış aylarından kalma bir sorun ve kimse bunu görmedi. Bu tehlikenin ortadan kaldırılması için burada büyük bir kaza mı yaşanması lazım? Yetkilileri bu büyük tehlikeyi ortadan kaldırmaları için göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu. Vatandaşlar, yetkililerin ne zaman harekete geçeceğini merak ettiklerini ifade ederken, “Neyi bekliyorlar, anlamadık” dedi.