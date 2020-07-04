Tüfekçi Grubu’nun şantiyelerinde staj yapıyorlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim gören 41 öğrenci, Tüfekçi Grubu’na bağlı 10 farklı şantiyede staj yapmaya başladı.

DAÜ’nün açıklamasında “Kıbrıs'ın en büyük yapı müteahhit firmalarından biri olan Tüfekçi Group'un işbirliğiyle gerçekleşen 2020 yaz stajı antlaşmasıyla, 41 stajyer öğrencimiz başlangıç toplantısını gerçekleştirmiştir. Tüfekçi Group Direktörü Sn Hüseyin Tüfekçi ve Kalite Kontrol Müdürü Sn Samir Jabal'a göstermiş oldukları ilgi, alaka ve misafirperverlik için çok teşekkür ederiz” denildi.

DAÜ İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin 1 Temmuz’da başlayan ve pratik deneyim açısından büyük önem taşıyan staj süreleri 25 gün olarak belirlendi.

