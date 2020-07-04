Uçuşlar serbest

Suna ERDEN

Ulaştırma Bakanlığı dün sabah özel uçuşların 6 Temmuz tarihine kadar durdurulmasına karar verdi. Ancak devreye giren Sağlık Bakanlığı, özel bir hastane ile anlaşma yaparak, günlük test kapasitesini arttırdı. Bu hamle üzerine Ulaştırma Bakanlığı sabah aldığı kararı öğleden sonra değiştirdi ve özel uçuş kısıtlamasını kaldırdı.

Konuyla ilgili Diyalog’a bilgi veren Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, günlük test kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı charter uçuşlar ve özel jet uçuşlarının 6 Temmuz tarihine kadar durdurulmasına karar verdiklerini söyledi.

Atakan, sabah saatlerinde alınan bu kararın öğleden sonra değiştiğini ifade etti. Atakan,” Sağlık Bakanlığı bizimle iletişime geçerek, özel bir hastane ile anlaşma yaptığını söyledi. Günlük test sayısı artırılacak. Bu nedenle aldığımız uçuş kısıtlaması kararını iptal ettik” dedi. Atakan, sabah alınan ancak sonra değiştirilen kararın günlük tarifeli iki seferi değil sadece özel uçuşlar için alındığını da sözlerine ekledi.

Ne karar alınmıştı?

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan Havalimanı'na özel uçakların uçuşlarının 6 Temmuz’a kadar durdurulduğunu söylemişti. TAK muhabirine konu hakkında bilgi veren Sofi, ambulans, insani yardım ve askeri uçak haricindeki özel uçakların uçuşlarının durdurulduğunu, tarifeli seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceğini kaydetmişti.

