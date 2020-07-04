3 şart koydu

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Judith Gale Garber, Rum ordusuna uygulanan silah ambargosunun kaldırılması için 3 önemli şart ortaya koydu.

Haravgi gazeteine göre 3 şart şöyle:

*Rus savaş gemilerinin güneydeki limanları ziyaretlerinin azaltılması.

* Kara para ile mücadelede ABD ile işbirliği yapılması…

*Doğal kaynaklardan edinilecek faydaların toplumlar arasında hakkaniyetle paylaşılmasını umuyoruz.

Haravgi’nin “Türkiye Batı’da Kalmalı… Garber: Silah Ambargosunun kaldırılması şartlara bağlı” başlıklı haberine göre Garber, 4 Temmuz ABD’nin bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle medya temsilcilerine resepsiyon verdi.

Garber resepsiyonda yaptığı konuşmada ABD ile Güney Kıbrıs’ın güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştiğini söyledi. “Şimdi Washington’da savunma konularında bir (Rum) ataşe var, krizleri göğüslemek için bir dizi tatbikat yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs ile ABD askerî kuvvetleri arasındaki işbirliğine değinirken Amerikan donanmasına bağlı gemilerin Güney’e ziyaretlerde bulunduğunu ve Amerikan askerlerinin Rum meslektaşlarıyla görüşmeler yaptığını söyleyen Garber, Rum yönetimi ile siber güvenlik alanında da işbirliği arzu ettiklerini anlattı.

Garber, Amerikan şirketlerinin hidrokarbonlarla ilgili çalışmaların yeniden başlamasına yardımcı olmak için çalışacaklarını söyledi ve bu prosedüre Amerikan şirketlerin katılıyor olmasından memnuniyet belirtti.

Türkiye’nin faaliyetleri

Amerikan Büyükelçi’ye Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri de soruldu. ABD’nin Rum yönetiminin, sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki doğal kaynakları geliştirmesine desteğinin net olduğunu belirterek, “bu kaynaklardan edinilecek faydanın toplumlar arasında hakkaniyetle paylaşılmasını umuyoruz” ifadesini kullandı. Garber, ABD’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri için; “meydan okuyan ve yardımcı olmayan” şeklindeki açıklamalarına işaret etti.

Garber’e, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini durdurması yönünde Türkiye’ye baskı için ne yaptığı da soruldu. Sözlerine “Doğu Akdeniz’in güvenliği ABD açısından önemli, Doğu Akdeniz’e bitişik stratejik alan olarak bakıyor” diyerek başlayan Büyükelçi, şöyle devam etti:

“Türkiye ile ilişkilerimiz komplike. Türkiye’nin birçok ülke ile ilişkilerinin komplike olduğunu düşünüyorum. Türkiye NATO’da müttefikimiz ve Türkiye’yle, Batı’ya bağlılığını devam ettireceği şekilde ilgilenmemiz gerektiğine inanıyorum.

ABD’nin hedefi mümkün olduğunca, sürtüşmeli bölgeler olmamasına katkıda bulunmak ancak çalışmakta olduğumuz ilkelere uygun olacak şekilde yapmaktır. Dolayısıyla, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’inde kaynaklarla ilgili konuda yaptığımız gibi, gerekli gördüğümüzde Türkiye’nin eylemlerine işaret ediyoruz ancak Türkiye ile yapıcı çalıştığımız alanlar da var.”