Anayasaya aykırı

Güney Kıbrıs’ta, 10 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, toplu yerlere girişler için kullanılmaya başlayacak Coronopass’ın vatandaş ve örgütlerin tepkisine neden olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi; Coronapass önkoşullarının “72 saatlik negatif test sonucu, en azından bir doz aşı olma ve 3 haftalık süreci tamamlama” ya da “son altı ayda hastalığı geçirmiş olmak” gibi unsurlardan oluştuğunu anımsattı.

Habere göre, Rum Barolar Birliği Hristos Kliridis de bu tedbire (coronapass) karşı çıkarak Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Kliridis açıklamasında, bu tedbire atıfta bulunarak, izin verilen orantılılık sınırlarını da aştığını belirtti.

Kişisel Verileri Koruma Komiseri Loizidu Nikolaidu ise gazeteye yaptığı açıklamada bu konudaki görüşünü dile getirmek için Coronapass’ın işleyişi konusunda ayrıntılı bilgilendirme beklediğini söyledi.

Yeme İçme yerlerinden de Coronapass’a tepki geldiğini yazan gazete, Retorancılar Birliği Başkanı Fanos Leventis’in, bu tedbirin işletmelerin doğru şekilde çalışması için caydırıcı olacağını savunduğu kaydedildi.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Marios Tsiakkis, pratikte bu tedbirin etkili bir şekilde çalışıp çalışmayacağı şeklinde endişeye sahip olduğunu söyledi.

Neofitu da tepkili

Haravgi gazetesi, siyasi partilerin yanı sıra DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da bu uygulamaya tepki gösterdiğini yazdı.



Neofitu’nun, toplumun reaksiyonunu hissetmesiyle, kendi görüşünü hükümetin tedbirlerinden ayırdığını yazan gazete, Neofitu’nun “orantılılık ve mantığa uymayan tedbirlerden” söz ederek, ne vatandaşların bunu uygulayabileceğini, ne de devletin denetim yapabileceğini dile getirdiğini belirtti.Habere göre, EDEK yaptığı açıklamada, tedbirleri yetersiz, başarısız ve çelişkili olarak nitelendirdi.Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ise hükümetin gerekli istişare yapmaksızın Coronapass uygulamasını empoze etmeye karar verdiğini söyledi.Alithia gazetesine göre ELAM, Rum Vatandaşlar İttifakı, DİPA gibi partiler de Coronapass uygulamasına yönelik eleştiriler açıklamada bulundu.Alithia gazetesi Coronapass uygulamasının, restoran, taverna, kafe, bar, snack-bar, ticaret merkezleri içerisindeki yeme-içme alanlarında, kulüpler, spor kulüpleri, dernekler, mağazalar, alış veriş merkezleri, jimnastik salonları, düğünler, vaftizler, cenazeler, kapalı tiyatrolar, amfi tiyatrolar; 17 Mayıs’tan sonra kumarhane, resepsiyon, sergi, konferans, huzurevleri, bakım evleri, geçici kabul merkezleri ve otel gibi yerlerde geçerli olacağını yazdı.Coronapass, süpermarketler, fırınlar, halk pazarları, manav, mini market, eczane, kamu alanlardaki toplanmalarda ise talep edilmeyecek.Gazete yetkililerin vatandaşlara yönelik (coronapass için) kontrol yaptığı zaman, aşı kartının gösterilmesi, PCR veya hızlı test sonucunu, ya da hastalığı atlatanlara ilişkin mesaji göstermesinin yeterli olacağını yazdı.