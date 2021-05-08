Mücahitler göreve hazır

Yılmaz YAKAR

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesinde silahaltına alınan 44. Dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi Gülseren Kışlası’nda düzenlenen törenle ant içti.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, sancağın tanıtılmasının ardından ant içme töreni icra edildi.



Celp adına Asteğmen Engin Keleş’in konuşmasının ardından bir çavuş günün anlam ve önemini belirten şiir okudu.Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam eden törende başarılı personele ödülleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Güvenli Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman tarafından verildi.Tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları ve tören geçişiyle son buldu.