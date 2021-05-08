"Yüzde 100 entegreyiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferans konusunda Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen "5+1 Cenevre Görüşmeleri ve Egemen Eşitlik Temelinde İki Devletli Çözüm Vizyonu" başlıklı çevrim içi panele katıldı.

Konuşmasında, teknoloji ilerledikçe Türkiye ile aralarındaki münasebetin de geliştiğini gördüklerini kaydeden Tatar, "Biz, Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. Biz, Türkiye Cumhuriyeti ile iç içeyiz. Her türlü iletişim platformuna bakıldığında biz, Türkiye ile yüzde 100 entegre vaziyetteyiz. Her olayı beraber hissediyoruz, beraber yaşıyoruz. Genç kuşağın gelişimi için KKTC olarak iletişim altyapısına çok önem vermekteyiz. Çünkü bu şekilde bağlarımız daha da güçlenmektedir." ifadesini kullandı.

Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı devletin ancak bir iş birliği ile bir araya gelebileceğini, federasyon yahut birleşik bir Kıbrıs fikriyle bir gelecek olmayacağını savunduklarını anımsattı.



2004'te yapılan Annan Planı referandumuna Kıbrıslı Türklerin iyi niyetle "evet" Rumların ise "hayır" dediğini hatırlatan Tatar, Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadıkları bir kuruluşa Kıbrıs Adası üye olamaz maddesine rağmen Rum kesimini tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne (AB) aldıklarını vurguladı.

"Rumlar, AB üyeliğini çok istismar etti"

Tatar, "O günden itibaren zaten karışık olan Kıbrıs meselesi daha da karmaşık hale geldi. Çünkü Rumlar, verilen AB üyeliğini çok istismar etti. O günlerde Yunanistan Başbakanı Kıbrıs'a gelerek esas hedefleri olan Kıbrıs'ın Yunanistan’a bağlanmasını dolaylı bir biçimde başardıklarını ima etmiştir. Böylece Kıbrıs Kuruluş Anlaşmasındaki terazi ve denklem bizlerin aleyhine döndü. Benim şahsi görüşüme göre burada hedeflenen Türkiye'nin aradan çıkartılmasıydı. Netice itibariyle Türk varlığının geleceği bakımından fevkalade tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir yapının onaylanması ile Türkiye’nin çekilmesi planlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Budak: Kıbrıs hep ilgi odağı oldu

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın konumu itibarıyla tarihin her döneminde ilgi odağı kadim bir coğrafya olduğunu hatırlattı.

Öte yandan Tatar, Rektör Budak'ın, Ege Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın destekleriyle KKTC'de bir kampüs kurma isteğine de olumlu yanıt verdi.