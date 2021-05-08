‘Bu filmi kaç kez gördük’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Karpaz bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Cenevre’de Kıbrıs müzakerelerine yönelik görüşmelerin sonuçsuz kalmasına şaşırmadıklarını söyledi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, konferansın başarısızlıkla sonuçlanacağının önceden belli olduğunu ve tarafların boşu boşuna Cenevre’ye gittiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözüleceğine dair beklentilerinin kalmadığını da belirten vatandaşlar, iki tarafın da sorunu çözme niyetinde olmadığını dile getirdi.

Vatandaşlar, “Bu filmi daha önce kaç kez izledik. Şimdiye kadar sürdürülen tüm görüşmeler sonuçsuz kaldı” dedi.

Ne dediler

Halil Taş

“Cenevre’den bir sonuç çıkacağını beklemiyordum. Bundan sonra da bir çözüm olabileceğine inanmam… Böyle geldi, böyle gider. Bu filmi daha önce kaç kez izledik. Şimdiye kadar sürdürülen tüm görüşmeler sonuçsuz kaldı, yıllardır hiçbir ilerleme olmadı. Bence bu mesele artık rafa kaldırılsın. Kıbrıs sorununun çözüleceğine dair bir beklentim yok.”

Sinan Yılmaz

“Cenevre’den bir beklentim yoktu, zaten bu yönetimle o masada çözüm olmayacağı belliydi.

Oraya çözüm için değil gösteriş için gittiler. Türkiye’nin garantörlüğünde can güvenliğimizin sağlandığı bir anlaşma istiyoruz. Bu sorunun çözüleceğine dair çok az da olsa bir beklentim, ümidim vardır.”

Cafer Ki

“Görüşmelerin başarıyla sonuçlanacağına dair hiçbir ümidim yoktu.

Böyle olması bir sürpriz değildir; böyle gelmiş böyle gider. Hiçbir umudum inancım kalmadı.”

Arif Dereliköylü

“Böyle bir sonuç beklemiyordum, anlaşma olur diye umut ediyordum ama ne yazık ki olmadı. Ben barış olmasını istiyorum. Her zaman barıştan yana birisiyim, o yönde bir beklentim var ancak umudum yok.”

Ercan Erdoğan

“Böyle bir sonucun ortaya çıkacağını tahmin ediyordum. İki tarafın da anlaşma niyeti olmadığı sürece bu sorun bu şekilde devam edecektir. Bundan sonra daha yapıcı önerilerle çözüm masasında olmalıyız. Sadece biz değil diğer taraf da yapıcı olursa ilerleme kaydedilir. Benim açıkçası bir anlaşma olacağına dair beklentim yok.”

Ömer Yıldızhan



“İki tarafın da çözüm niyeti olmadığı için böyle bir sonucun ortaya çıkacağını zaten bekliyordum.Ben her zaman barış olmasını isteyen biriyim… Ancak ne yazık ki barış olacağına dair bir umudum da kalmadı.Annan Planı gibi çoğunluğumuzun evet diyebileceği bir plan ortaya çıkarsa belki çözüm olur ancak karşı tarafında çözüme yanaşması gerekmektedir.”

Erdoğan Özel

“Rumların anlaşmazlığı yüzünden böyle bir sonucun ortaya çıkacağını açıkçası beklerdim. Benim bu sorunun çözüleceğine inancım yoktur. Rumlarla müşterek yaşamayız. Bence görüşmelerde zaman kaybetmeyip yeni planlarla önümüze bakmalıyız.”

Aydoğan Yılmaz

Ortaya böyle bir sonuç çıkacağını bekliyordum. Rum tarafının şartlarımızı kabul etmeyeceği belliydi. Zamanında biz Annan Planı’na yüzde 65 evet derken onlar yüzde 75 ile hayır demişti. Ekonomimiz zayıf, üretim yok, anavatan Türkiye ile yola devam etmeliyiz.”

Ali Ergöl

“Cenevre’ye boşuna gidildi, bu olay uluslararası bir olay, emperyalizm iki ayrı devlete asla izin vermez. Bundan sonra haklarımızı almak için mücadeleye devam etmeliyiz. İşin özünde ben çözüm olacağına dair umutsuzum. Bu iş sürüncemede devam eder ama haklarımızı almak için mücadeleyi sürdürmeliyiz. “

Fahrettin Sümer

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği hiçbir zaman adaletli olmadı. Rumların, zamanında tek taraflı Avrupa Birliği’ne alınması bunun kanıtı. Bundan sonra Türkiye ile hareket etmemiz gerekiyor. İki devletli iki kesimli bir çözümden yanayız.”

Uğur Ramazanoğlu

“Cenevre’ye görüşmeye gidenlerin niyeti çözümsüzlük olduğu için her iki taraf ta istediğini almıştır. Rum tarafı bizi hiçbir zaman istemedi. ‘Biz AB’ye girdik siz ne haliniz varsa görün’ şeklinde yaklaştı. Ancak unutulmasın ki dünya değişmektedir, gün geldiğinde kimsenin AB’ye ihtiyacı kalmayacaktır. Bence herkes kendi yoluna baksın, zaten Annan Planı’ndan sonra bu iş artık bitmişti. Benim bundan sonra da bir çözüm olacağına dair bir umudum yok. Her iki taraf ta bir birini suçluyor, sanki masaya birbirlerini dışlamak için oturuyorlar o yüzden bir umudum yok.”

Osman Güngör

“Ben konferansın olumlu geçtiğini düşünüyorum, her iki taraf da net tavrını ortaya koydu. Bu bir başlangıçtı. Kıbrıs Türkü’nün söz sahibi olduğu dünyaya gösterildi. Cenevre’de ortaya koyduğumuz tavrı sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor. Nasıl ki onlar 50 yıldır çizgilerinden ayrılmıyor bizim de bundan böyle bu çizgiden ayrılmamamız lazım. En kısa zamanda dünya Rumların uzlaşmaz tavrını görecek ve Kıbrıs Türküne hak verecektir.”

Köksal Çebi

“Böyle bir sonuç çıkacağı belliydi ancak açık bir kapı bırakılmasını bekliyordum. Savaştan uzak, adada yaşayan 2 toplum çıkarlarını koruyan bir anlaşma olmasını temenni etmekteyim. 1960’lardan bugüne bu yolda çaba harcayan kişiler henüz bir sonuca ulaşamadı. Bu yüzden yakın bir zamanda bir çözüm olmasını beklemiyorum.”

Osman Geçit

“Zaten Cenevre’ye boşu boşuna gittiler, hiç gitmeselerdi daha iyi olacaktı, boşa masraf oldu. Kıbrıs sorununu boş verelim, ekonomik olarak ayaklarımızın üzerinde nasıl dururuz onun planını yapmamız lazım. Bu sorunun çözüleceğine dair umudum hiç yok.”