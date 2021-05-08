Halkın önceliği ekonomi

Diyalog’ta iki haftadır muhtarların görüşlerine yer verilen röportajlar dizisinin son kısmı bugün yayımlanırken, şimdiye kadar görüşüne başvurulan 100’ü aşkın kişinin büyük bir çoğunluğu erken seçimin gereksiz olduğunu ifade etti.

Muhtarların çoğunluğu, halkın gündeminin sağlık, ekonomi olduğunu belirtti.

Kimisi siyasete güven kalmadığını dile getirirken, kimisi de ülkede yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bazıları ise mevcut parti sayısının bile fazla olduğunu dile getirdi. Bazı muhtarlar da seçim olsa da başka isimler hükümette yer alsa da düzenin değişmeyeceğine dair fikir beyan etti.

Muhtarların büyük bir kısmı “parlamento veya hükümette kimi görmek istiyorsunuz?” soruna Reşat Akar cevabını verdi.

Ezici çoğunluk, Akar’ın halkın sorunlarını bilen, dürüst ve güvenilir bir kişi olduğunu dile getirdi.

Emirali Kırşan (İskele Cevizli Mahallesi Muhtarı)

“İçinden geçilmekte olan ekonomik sıkıntılar ve pandemiden dolayı erken seçim olmamalı.

Eğer seçim olursa mevcut partilere oy vereceğim.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda ülkeye yararı dokunacak insanlar olsun ancak kimseye güvenmiyorum.”

Selim Çetil (Mehmetçik Bafra Muhtarı)

“Bana göre her yıl seçim olsun, siyasiler sürekli değişsin. Çünkü hükümetlerden bir icraat göremiyoruz.

Ayrıca ülkemizde yeni bir partiye ihtiyaç vardır. Bana göre yeni oluşum ortaya çıkmalıdır.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğim isim ise Reşat Akar’dır.”

Hasan Onbaşı (Mehmetçik Muhtarı)



“Bana göre erken seçim olmalıdır. Hükümet yenilenmelidir.Ayrıca ülkemizde yeni bir parti de kurulmalıdır. Eskilerden kimseyi istemiyorum, yeni yüzler olması lazım.Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğim isimler Hasan Hastürer, Fuat Veziroğlu ve Çetin Veziroğlu’dur.”

Hasan Çelik (Mehmetçik Pamuklu Muhtarı)

“Erken seçimin olmasını, yeni bir hükümet kurulmasını istiyorum.

Eğer seçim olursa mevcut partilerden birine oy vereceğim.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğim kişi Reşat Akar’dır. Dürüst ve doğru bir insan olduğu için kendisini hükümette görmek isterim.”

Turgut Özyöre (İskele Ötüken Muhtarı)

“Erken seçim olsa da olur olmasa da… Benim için fark etmez, kim gelirse gelsin bu ülkede bir şey değişmez.

Eğer seçim olursa kime oy vereceğime dair henüz karar vermedim.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda yer almak istedim. Kendim dışında önereceğim bir isim yoktur.”

Metin Işıktaş (Lefke Bademliköy Muhtarı)

Hiçbir şey gerekli değil… Gelecek olan da gidecek olan da aynı. Hiçbir şey göremedik.

Erken seçim olursa kime oy vereceğimi daha kararlaştırmadım. Günü geldiğinde mevcut partilerden birine oyumu vereceğim… Ancak şu anda aklımda bir parti yok.

Parlamentoda veya hükumet oluşumunda ülkeye hayrı olacak, başarılı, konusunda uzman kişilerin olmasını istiyorum. (Bitti)