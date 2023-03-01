Mecliste gergin gün

Meclis’te dün tek tartışma CTP’li vekillerle Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu arasında yaşanmadı.

Bakan Ertuğruloğlu’nun meclis salonunun terk etmesinin ardından kürsüye geçen CTP Milletvekili Devrim Barçın, vergi affı ve bütçeyle ilgili eleştirileri yeni bir tartışmaya zemin yarattı.

Vergi affını eleştiren Barçın, “Böyle bir hükümete ben olsam değil bir kuruş günahımı bile vermem” dedi.

Maliye Bakanı Alişan Şan ise depremden dolayı KKTC’de de bir süre hayatın durduğunu, kimsenin vergilerle uğraşacak halinin kalmadığı söyledi ve CTP’li vekillere yönelik, “Afet bölgesine bir milletvekiliniz dahi gitmedi. Sizler dahi gitmediniz, deprem bölgesine… Keşke gitseydiniz” dedi.

Bunun üzerine, Bakan Şan ile Barçın arasında sesler yükseldi.

Barçın yerinden, “Acılar üzerinden siyaset yapma” diyerek, Bakan Şan’ın yalan söylediğini kaydetti.

Barçın hükümeti vicdansızlıkla suçladı

Bütçenin doğru değil yalan beyanlarla yapıldığını ileri süren Barçın, mahalli gelirlerde öngörüsüzlük olduğunu savundu.

Devrim Barçın, depremden sonra kesintilerin, ek vergilerin gündeme gelmesini eleştirerek, “vicdansızlık” suçlamasında bulundu.

Hükümetin vergisini ödemeyenler için kararname yayımlamasına tepki gösteren Barçın, bunun sürekli uzatıldığını dile getirdi. Barçın, “Bu vicdansız, böyle bir hükümete ben olsam değil bir kuruş günahımı bile vermem” dedi.

Şan tepki gösterdi

Maliye Bakanı Alişan Şan ise deprem süresince ülkede hayatın durduğunu, kimsenin vergisini düşünmediğini anlattı. Bu süredeki birliktelikle gurur duyduğunu belirten Şan, ülkede 2-3 hafta hayat durduğu için vergi affı yayımladıklarını, talepleri yerine getirdiklerini söyledi.

Sadece olayın bir yüzünü halka anlatmanın doğru olmadığını belirten Bakan Şan, “vicdansızlık” suçlamasına dikkat çekerek, çığırtkanlık yapmanın doğru bir hareket olmadığını söyledi.

Sivil Savunma ekiplerini adaya dönmelerinin ardından ziyaret ettiğini belirten Şan, “Keşke sizler de ziyaret etseydiniz, görseydiniz neler yaşandığını orada çıplaklığıyla… Oraya bir milletvekiliniz dahi gitmedi. Sizler dahi gitmediniz, deprem bölgesine… Keşke gitseydiniz” dedi. Bunun üzerine, Bakan Şan ile CTP Milletvekili Devrim Barçın arasında sesler yükseldi. Barçın yerinden, “Acılar üzerinden siyaset yapma” diyerek, Bakan Şan’ın yalan söylediğini kaydetti.

Oturuma 10 dakika ara verildi

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise katip koltuğundan ayrıldı. Çolakoğlu, “Katip koltuğundan kalkar, çünkü doğru konuşulacak. Ayıptır” dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çolakoğlu’nun katip koltuğundan ayrılması nedeniyle oturuma 10 dakika ara verdi.

Verilen aranın ardından yeniden nisap sağlandı ve Genel Kurul toplantısı devam etti.

Şan: Herkesten özür dilerim…

Maliye Bakanı Şan yeniden söz alarak konuşmasına devam etti. “Az önce sebep olduğumuz gerginlikten dolayı herkesten özür dilerim” diyen Şan, gerginlik içerisinde yanlış ibare kullandığını, deprem bölgesine gitme konusunda farklı bir yoruma sebep olduğunu söyledi. Şifa Çolakoğlu’ndan özellikle özür dilediğini dile getiren Bakan Şan, kasıtlı olarak deprem bölgesine gidişin engellenmediğini kaydetti.