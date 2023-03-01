‘Yüzsüz, hadsiz’

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 3 Şubat’ta yapmış olduğu ‘Kıbrıs Türk Devleti’ açıklaması, KKTC Meclisi’nin dünkü birleşiminde tartışma konusu oldu. CTP milletvekili Doğuş Derya’nın sorusu üzerine Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu “Devletin isminin değiştirilme kararını Meclis verecek. Meclis’ten geçerse referanduma gidilecek” dedi.

Meclis’in dünkü birleşiminde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile CTP’li vekiller arasında ciddi gerilim yaşanırken, ağır sözlerin kullanılması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Doğuş Derya, Ertuğruloğlu’na "Çok yüzsüzsün" dedi. Bunun üzerine Ertuğruloğlu, "Yüzsüz olan sensin. Hadsiz, terbiyesiz" sözleriyle karşılık verdi.

Talat’ın konuşması tartışmayı başlattı

Denetim göreviyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün gergin anlar yaşandı.

CTP Milletvekili Ongun Talat, “İnsanlığa karşı ‘Tahsin Abi’ yalnızlığı” konulu konuşma yaptı.

Çok zor günlerden geçildiğini belirten Talat, tarif edilemez bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Talat, ciddi bir umutsuzluğun hakim olduğunu ancak bir şeylere tutunmak gerektiğini kaydetti.

Bu süreçte kötülüğün de hakim olduğunu ancak insanlığa, iyiliğe tutunmak gerektiğini kaydeden Ongun Talat, “Dışişleri Bakanı’nın insani yardım faaliyetlerini engellediğini” savundu. Bu zihniyetin insan hayatını öncelemediğini ifade eden Ongun Talat, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısındaki ifadelerini eleştirdi.

Zehirli zihniyet

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Ongun Talat’a yanıt verdi. “Zehirli zihniyet diye akıllarınca beni ifade etmeye çalışanlar aslında kendilerini ifade ediyorlar” diyen Ertuğruloğlu, gerçeklerin çarpıtıldığını kaydetti.

Yaptığı işleri reklam olarak yapmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Acılar üzerinden siyaset yapmayı aklımın ucundan geçirmedim” dedi.

Deprem sonrası yardım konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün paylaşımına işaret eden Ertuğruloğlu, Ankara ile iletişime geçerek, bunun doğru olmadığını öğrendiğini ve bunu kamuoyuyla paylaştığını açıkladı.

Bunun üzerine bir orkestra halinde profesyonelce bunun Kıbrıs Türk halkına, “Tahsin insani yardımları engelliyor” diye yansıtıldığını belirten Ertuğruloğlu, “Kesinlikle yalan. Yok böyle bir tablo” dedi.

Bakan Ertuğruloğlu, “Gerek BM Barış Gücü’nün gerekse Rum tarafından gelecek yardım BM Barış Gücü tarafından KKTC makamlarına, Başbakanlığın sorumluluğunda olan o merkeze teslim edilmesi şartıyla kabul edilebilir ve bu oldu” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu’nun, geçen hafta kürsüde bazı milletvekillerinin sarf ettiği sözleri dile getirdiği sırada Genel Kurul’da sesler yükseldi. Bakan Ertuğruloğlu, “Benim ülkem KKTC’dir. Benimle yaşamaktan utanıyorlarsa, sizi burada zorla tutmuyoruz. Buyurun gidebilirsiniz dedim” şeklinde konuştu.

“Sizlerden övgü beklemedim. Övgü gelse üzüleceğim” diye konuşan Bakan Ertuğruloğlu, “Annan Planı’na hayır dediğim için mi geleceğinizi çaldım?” diye sordu.

Derya’nın sorusu tansiyonu yeniden yükseltti

Daha sonra CTP Milletvekili Doğuş Derya, Bakan Ertuğruloğlu’na devletin adının değiştirileceğine yönelik iddiayı sordu.

Ertuğruloğlu, “Devletin isminin değiştirilme kararını Meclis verecek. Meclis’ten geçerse referanduma gidilecek” dedi.

Bu sırada Genel Kurul’da vekiller arasında sesler yükseldi.

“Bir ülkede siyaset ülke çıkarları için, halk için yapılır” diyen Ertuğruloğlu, “Size göre ülke Kıbrıs’tır… Kıbrıslılık diye olmayan bir milli kimliğe kendinizi teslim ettiniz” şeklinde konuştu.

Bu esnada Genel Kurul’da yeniden tansiyon yükseldi.

Derya: Çok yüzsüzsün

Bakan Ertuğruloğlu'nun "Sizden gelen olumsuzlukları mutlulukla karşılarım. Çünkü sizden iyi bir şey gelse üzüleceğim, 'yanlış yapıyorum' diyeceğim” demesi üzerine CTP Milletvekili Doğuş Derya yerinden, "Çok yüzsüzsün" dedi.

Ertuğruloğlu: Hadsiz, terbiyesiz

Bunun üzerine Ertuğruloğlu, "Yüzsüz olan sensin. Hadsiz, terbiyesiz" ifadelerini kullandı.

Ardından Genel Kurul’da tansiyon bir daha yükseldi. Milletvekilleri ayağa kalktı. Daha sonra Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, kürsüden inerek, salondan ayrıldı.

Hükümet kanadı da Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Talat özür diledi

Bunun üzerine CTP Milletvekili Armağan Candan yerinde söz alarak, Bakan Ertuğruloğlu’nu “insanlık suçlusu” olmakla itham etti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya da yerinden söz alarak, Tahsin Ertuğruloğlu’nu protesto ettiklerinin kayıtlara geçirilmesini istedi.

Daha sonra CTP Milletvekili Ongun Talat yeniden söz alarak, kürsüye çıktı. Talat, böyle bir tartışmaya vesile olduğu için özür diledi.