Emekler heba oldu

Geçitkale-Yıldırım arasında dün öğle saatlerinde çıkan yangında, geniş bir tarım alanı zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede rüzgârın da etkisiyle yayıldı ve çevredeki ekili arazilere sıçradı.

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma Teşkilatı, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekipleri, Çiftçiler Birliği mensupları ve bölge halkı katıldı. Müdahaleye ayrıca askeri personel ve askeri itfaiye araçları da destek verdi.

Arazinin geniş ve rüzgârlı olması nedeniyle yangının kontrol altına alınmasının zaman aldığı, ancak ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevlerin daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçildiği bildirildi. Yangın daha sonra tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 70 dönüm biçilmemiş buğday, 50 dönüm arpa, 30 dönüm biçilmiş ekin kalemi ile çok sayıda rulo balya tamamen yanarak kül oldu.

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Son bir haftada

24 yangın çıktı

KKTC’de son bir haftalık sürede, 24 yangın çıktı. İtfaiye raporuna göre; yangınların dağılımı Lefkoşa 6, Güzelyurt 6, Gazimağusa 4, Yeşilköy 3, Girne 2, Vadili bir, Geçitkale bir ve Dipkarpaz bir şeklinde gerçekleşirken, meydana gelen toplam zarar 2 milyon 257 bin 500 TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri, elektrik kaynaklı kısa devre, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgâr etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, metan gazı sıkışması ve iş aletinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak açıklandı.

