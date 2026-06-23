Tarihi yapı korunmalı

Girne bölgesindeki Surp Magar Manastırı’nda planlanan hac ziyaretinin son anda iptal edilmesi, uzun süredir ihmal edilen tarihi yapıyı yeniden gündeme taşırken, Kıbrıs Ermeni toplumu temsilcilerinden, Surp Magar Manastırı Yenileme Komitesi Başkanı ve Kültürel Miras Teknik Komitesi üyesi Parsy Zartarian, asıl önceliğin ziyaretlerden önce yapının fiziksel olarak korunması olduğunu belirtti. Zartarian, Kıbrıslı Türk toplumu ve yetkililere çağrıda bulunarak, verilecek desteğin miktarından bağımsız şekilde güçlü bir sembolik anlam taşıyacağını ifade etti.

Ortak kültürel miras

Kıbrıs Postası’na konuşan Zartarian, Surp Magar’ın yalnızca bir ibadethane değil, adanın ortak kültürel mirasını yansıtan çok katmanlı bir hafıza mekânı olduğunu söyledi. Zartarian, manastıra erişimin kolaylaştırılması için yolun onarılması, su ve elektrik altyapısının yeniden işler hale getirilmesi, ziyaretçiler için temel ihtiyaç alanlarının oluşturulması ve düzenli temizlik yapılması gibi adımların kısa vadede atılabileceğini belirtti. Zartarian, yapının restorasyonunun yalnızca tarihî bir koruma çalışması olmadığını, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini artırabilecek bir fırsat olduğunu da vurguladı. Türkiye ile Ermenistan arasında süren normalleşme sürecine de değinen Zartarian, kültürel miras alanlarında iş birliğinin toplumlar arası güvene katkı sağlayabileceğini belirtti. Bugün yapının sessizce yıkıma sürüklendiğini söyleyen Zartarian, buna rağmen umudunu koruduğunu belirtti. Farklı toplumlardan çok sayıda kişinin kendisiyle anılarını paylaştığını dile getiren Zartarian, “Bence bu yapının bugünkü hali Kıbrıslı herkesin içini burkuyor. Rum, Türk, Maronit, Latin ya da Ermeni olması fark etmez; bu yapının kaybı tüm adanın kültürel zenginliğini azaltır” dedi.