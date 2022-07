Haftaya ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısının, işçi tarafının toplantıya katılmaması, iki işveren ve bir devlet kanadı temsilcisi üyenin ise yurt dışında olmasından dolayı nisabın sağlanamaması nedeniyle gelecek haftaya ertelendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ‘‘Sendika tarafının nisabı sağlamaması, bu masanın kurulma sebebi olan asgari ücretin belirlenmesini engellemiştir’’ dedi.

Hasan Taçoy, konuyla ilgili açıklamasında, KKTC’de devlet çalışanı hariç, asgari ücret alan 22 bin 264 aktif sigortalı KKTC vatandaşı çalışan olduğuna dikkat çekerek, toplamda 61 bin kişinin asgari ücret aldığını ifade etti.

Taçoy, bu dağılımın değerlendirmesini yaptıklarında, asgari ücret dağılım tablosunun mesleki kodlara ve eğitim seviyesine göre belirlenmesi için yasal çalışmalar hazırladıklarını kaydetti.

Önceki toplantıda işveren tarafı ile oybirliğiyle asgari ücretin net 8 bin 600 TL olması için karara vardıklarını belirten Bakan Taçoy, asgari ücretin tespit edilmesinin yalnızca asgari ücretliyi değil, devletin sağlamış olduğu menfaatleri de ilgilendirdiğini, birçok ceza ve menfaatin asgari ücret üzerinden hesaplandığını belirtti.

Bu hesaplamaların da Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun değerlendirmeleri içerisinde olduğuna işaret eden Taçoy, piyasa koşullarında aile yaşantısına bakıldığında ve ortalama alındığında 8 bin 600 TL rakamının ortaya çıktığını söyledi.

“Yeniden değerlendirmeye hazırız”

“Masada sendikalara ve işveren tarafına da bir şey söyledik. Hayat pahalılığı, yüzde 30 oranını aştığı takdirde biz Eylül ayında bu masayı yeniden kurarız. Halen bu masada verdiğim sözden dönmüş değilim” şeklinde konuşan Taçoy, gelişen ve değişen dünya ekonomisi ile enflasyona göre, daha belirgin rakamların ortaya çıkmasıyla, üç ay sonra asgari ücreti yeniden değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Sendikalardan tabutlu eylem…

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Hür-İş) bağlı sendikaların temsilcileri dün yapılan asgari ücret toplantısı sonrasında asgari ücretliyi temsilen Çalışma Bakanlığı önüne getirdikleri tabut ve maskelerle yaptıkları eylemi Başbakanlık önüne de taşıdı.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu öğle saatlerinde Başbakanlık önünde basına yaptığı açıklamada, “Sözün bittiği yerdeyiz, hükümet edenler bugün gerçek anlamda asgari ücretliyi açlıktan öldürdü" ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu sendikalar olarak, bu sisteme geçit vermeyeceklerini kaydederek, tehdit altında özel sektör çalışanları için eyleme çıktıklarını, tek bir kişi dahi kalınacak olsa eylemlere devam edeceklerini ve bunun hükümete “son uyarı” niteliği taşıdığını vurguladı.

Özkunt: Komisyon miadını doldurmuştur

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun artık miadını doldurduğunu ifade ederek, hiçbir işlev ve veriye dayalı bir çözümü olmayan bu komisyondan sağlıklı bir sonuç çıkmasının mümkün olmadığını savundu.

Nevzat Özkunt yaptığı açıklamada, insanca bir yaşam için asgari ücretin açıklanan 6 aylık resmi enflasyon (yüzde 56,76 net 9,500 TL) oranında tadil edilmesi gerektiğini belirtti. Özkunt, hükümetin hayat pahalılığı nedeniyle alım gücünü bir nebze olsun korumaya çalışması gerekirken, öngörülen artışın, TL kullanımı nedeniyle sürekli yapılan zamlar ve aşırı pahalılık nedeniyle vatandaşı açlığa terk ettiğini ileri sürdü.



CTP: Asgari ücret vergiden muaf olmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında düzenlenmesi ve vergiden muaf tutulması gerektiğini belirtti.

Sorakın, asgari ücretle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hayat pahalılığı ödeneğinin “maaş artışı” olmadığını, alım gücünü korumaya dönük bir uygulama olduğunu kaydetti ve “Asgari ücret de aynı mantıkla düzenlenmeli ve her koşulda vergiden muaf olmalıdır. CTP olarak Meclis’e sunduğumuz, ‘Asgari ücretin her koşulda vergiden muaf olmasıyla’ ilgili yasa önerisinin bir an önce yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır” dedi.