Mersin’den Mağusa’ya

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Dalga Operasyonu kapsamında 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda Ömer Oruç ve Mahmut Arıkan isimli şahıslar yakalandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada gerçekleştirilen operasyonda Ömer Oruç yönetimindeki aracın durdurularak arama yapıldığını açıkladı. Tunç’un kucağında 480, aracın yolcu koltuğu yanındaki kapı kolunda ise 20 gram uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

Aracın sürücüsü Tunç’un suçüstü, Mahmut Arıkan’ında olay yerinin 100 metre ilerisinde tespit edilerek yakalandığı ifade edildi.

Yapılan soruşturma sonucu iki zanlının uyuşturucu maddeyi Türkiye’nin Mersin ilinde aldıkları ve Girne Limanı’ndan ülkeye ithal ettikleri belirlendi.

İkisi de itiraflarda bulundu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 21 Temmuz’da saat 23.30 sıralarında, Tekant bölgesinde düzenledikleri operasyonda, Ömer Oruç’un kullanımındaki aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araç sürücüsü zanlının kucağında bulunan siyah poşet içerisinde, 480 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı.

Polis, aracın yolcu koltuğunun yanındaki kapı kolunda da 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

Zanlının uyuşturucu maddeyi Mahmut Arıkan ile Mersin’den ithal ettiklerini itiraf ettiğini anlatan polis, Mahmut Arıkan’ın da olay yerinin 100 metre ileride tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi.

Soruşturma yeni başladı

Arıkan’ın da gönüllü ifade verdiğini ve uyuşturucu maddeyi Mersin’den aldıklarını, Girne Limanı’ndan KKTC’ye soktuklarını anlattığını kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.