Mali kriz var

Geçtiğimiz hafta içinde kamu çalışanlarına yüzde 50’nin üzerinde hayat pahalılığı artışı verileceğini açıklayan Başbakan Ünal Üstel, Maliye’nin kaynak yaratamaması nedeniyle dün başka bir formül üretti.

Üstel, yasa gücü kararname ile 15 bin liranın üzerinde aylık geliri olan kamu çalışanlarıyla emeklilerin maaşlarından yüzde 20 oranında kesinti kararı aldı.

Üstel, 30 Temmuz’dan itibaren başlayacak bu uygulamanın Aralık sonuna kadar devam edeceğini, ancak bu sürenin kasım ayına çekilebileceğini söyledi.

Açıklama sonrasında sosyal medyada hükümete karşı tepki patlaması yaşandı. Bazı kesimler ise örgütlere eylem çağrısı yaptı.

Maaş kesintisi kararına tepki yağdı

Mali krizde olan hükümet yasa gücü kararname ile 15 bin liranın üzerinde aylık geliri olan kamu çalışanlarıyla emeklilerin maaşlarından yüzde 20 oranında kesinti kararı aldı.

Yüzde 20’lik kesinti kararı büyük bir tepkiye karşılandı.

Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı hükümetin aldığı kararı eleştirdi; anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda alınan kararın adil olmadığı ifade edildi.

Başbakan dayanışma ve sağduyu çağrısı yaptı

Yapılan eleştiriler ve gösterilen tepkiler üzerine açıklama yapan Başbakan Üstel, yeni maaş politikasının geçici, bir uygulama olacağını belirterek, toplumun bütününün bu dayanışmayı göstermek için sağduyulu ve anlayışlı olmasını istedi.

Üstel, göreve geldiği zor ekonomik dönemden çıkış için, büyük bir çaba ortaya koyduklarını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin ciddi zorluklar yaşayarak ayakta kalma çabası içerisinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Krizden birlikte çıkacağız

Sadece kamu çalışanını değil, özel sektörü de düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Başbakan Üstel, “Maliyemizin gelir-gider dengesi içerisinde 15 bin TL üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapmayı uygun bulduk. 15 bin TL altında maaş alan kimseden bir kesinti yapılmayacak” dedi.

Başbakan Üstel, oplumsal dayanışmanın öne çıkarılmasını isteyerek, “Bu krizden birlikte çıkacağız. Hükümet olarak, ekonomiyle ilgili toplumu rahatlatacak adımları atmaya devam edeceğiz. Eğer hızlı adımlar atmaya devam edersek, bu uygulama 31 Aralık tarihinden önce de yürürlükten kalkabilir. Bir zamana ihtiyacımız var. Kamu çalışanımızın alacağına, hakkına dokunmuyoruz. Sadece ileride ödemek koşulu ile toplumsal dayanışma içerisine giriyoruz. Konuyu siyasi temele çekmeden, ülke gerçeklerini bilen herkesin bu adımdan siyasi bir avantaj elde etme adına adım atmamasını istiyorum” dedi.