Dördüncü indirim

Akaryakıt fiyatlarında bir kez daha indirime gidildi. Bu, temmuz ayında yapılan dördüncü akaryakıt indirimi olurken, 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında 1.23 TL, mazot fiyatlarında ise 1 TL indirime gidildi. Yapılan indirimle

95 oktan benzinin litre fiyatı 22.52 TL’den 21.29’a, 98 oktan benzinin 22.82 TL’den 21.59’a düştü.

Euro Diesel 24.86 TL’den 23.86’ya, Gazyağı ise 23.23 TL’den, 22.23’e geriledi.

Yeni fiyat (litre)

95 oktan benzin 21.29 TL

98 Oktan benzin 21.59TL

Euro Diesel 23.86 TL

Gazyağı 22.23 TL

Eski fiyat (litre)

95 oktan benzin 22.52 TL

98 Oktan benzin 22.82 TL

Euro Diesel 24.86 TL

Gazyağı 23.23 TL