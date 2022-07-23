Kamuda örgütlü bazı sendikalar 15 bin TL’nin üzerindeki maaşlardan kesinti yapılmasına yönelik karara sert tepki gösterdi. Sendikalar, kararın anayasaya aykırı olduğunu belirtirken, yapılacak kesintisinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp -İş) Başkanı Mustafa Taşçıoğlu da Başbakan Ünal Üstel’in “keyfi” maaş kesintisi açıklamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Taşçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarının kesintinin gayrı yasal olduğunu savunarak, kesinti kararından vazgeçilmemesi halinde hukuki yol da dahil, her türlü yasal eylem hakkının kullanılacağını kaydetti.

Taşçıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi sürecinde ‘hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz’ dediniz. Ödemediniz. Pandeminin başlangıcından itibaren marketlerdeki fiyat kontrolü, denetimi ve istikrarını sağlayamadınız. Devalüasyon ve hayat pahalılığı karşısında yaptığınız astronomik akaryakıt, tüp gaz, elektrik ve temel gıda maddelerine zamlarıyla tüm emekçi halkı yoksulluğa ve yok oluşa ittiniz. Ekonomik krizin faturasını asgari ücretli, dar gelirli ve sabit gelirlilere ödetmeye kalkıyorsunuz. Sendikamız, gayrı yasal olan bu kesinti kararından vazgeçilmemesi halinde hukuki yol da dahil olmak üzere her türlü yasal eylem haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır.”

Ada-Sen: Kabul edilemez

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Başkanı Kağan Mındıkoğlu ise kamu çalışanları ve emekliler için açıklanan maaş kesintisinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

“Alım gücünün bu denli düştüğü ve piyasanın daraldığı bu ortamda hükümetin aldığı bu kararın piyasaları daha da daraltmaktan öteye gitmeyecektir” diyen Mındıkoğlu, böylesi bir uygulamayı asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Maliye-Sen de tepkili

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) Genel Başkanı Lisani Özçürümez, hükümete "hükümet çalışanlarından borçlanıyor" eleştirisinde bulunarak, "Çalışanların maaşlarından borç alınacak miktarın ödemesi geldiği zaman yani Ocak 2023 tarihinde ise devlet yine 6 aylık ortaya çıkacak Hayat Pahalılığı’nı Ocak maaşlarına yansıtmak zorunda olacak. Peki o tarihte ortaya çıkacak HP çalışanlara ne zaman ödenecek?" dedi.

Özçürümez, Hayat Pahalılığı ödeneği hakkının Kamu Görevlileri Yasasının 25. Maddesinde düzenlenmiş bir husus olduğunu belirterek, bu maddenin amacının, paranın değer kaybetmesi halinde bu kayıp miktarın kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılarak, maaşlarda değer kaybı yaşanmasının önüne geçilmesi olduğuna işaret etti.

Kamu ile özelin arasını açıyorlar

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, hükümeti asgari ücretliyle kamu çalışanlarını her fırsat da birbirine düşürmeyi ilke edinmekle suçlayarak, hükümetin aldığı kararları kabul etmediklerini vurguladı.