Faturalarla oynadı

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işyerinde pazarlamacı olarak çalışan Erdinç Kazancıgil müşterilerden tahsil ettiği paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı. Zanlının müşterilerden para alırken faturaya tam miktarı yazdığı ancak iş yerine vereceği nüshalara farklı rakamlar kaydettiği açıklandı. Zanlının 3 ayda toplam 3 bin 489 TL parayı zimmetine geçirdiği belirtildi.

3 ay süreyle çaldı

Soruşturmayı yapan polis, Haspolat’ta faaliyet gösteren Özmerhan Trading LTD. 'de pazarlamacı olarak çalışan zanlının 2022 yılı Nisan-Haziran ayları arasında şirkete ait paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının müşterilerden alkollü içki ve gıda ürünlerinin parasını alırken, faturaya tahsil ettiği miktarı yazdığını ancak iş yerine teslim edeceği nüshaya farklı bir rakam yazdığını açıkladı. Polis, zanlının bu yolla 3 ay içerisinde 3 bin 489 TL parayı zimmetine geçirdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının şikâyet üzerine önceki gün gözaltına alındığını, hakkında birçok suçlamayla soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, incelenecek evraklar olduğunu, çalınan miktarın artabileceğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘müstahdem tarafından sirkat, evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.