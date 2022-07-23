Hintkeneviri ve Metamfetamin

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 gram hintkeneviri ve 2 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile yakalanan İsmail Hasan Azimkar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıyı 15 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

İhbar ele verdi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 14 Temmuz 2022 tarihinde, zanlının evinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve operasyon düzenlendiklerini anlattı.

Zanlının eve geldiği esnada tespit edildiğini ifade eden polis, olay yerinde gözaltına alındığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının cüzdanı içerisinde yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, evde yapılan aramada ise yatak odasında 10 gram hintkeneviri ile 2 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.