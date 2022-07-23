Erhürman: Hesap, kitap nasıl yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin 15 bin TL üst maaşlarda kesinti yapmasına yönelik kararı değerlendirdi. Erhürman, kamu çalışanları ve emeklilerinden yapılacak kesintilerin nerelere harcanacağını sordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CTP lideri şunları belirtti:

“Kamuda 15 bin TL’nin üzerinde maaş alanlardan yüzde 20 kesinti kararı! Hesap kitap nasıl yapıldı, yapılacak, kiminle istişare edildi, ayrıntıları öğrenince bunları konuşacağız elbette.

Ama açıklamada yer alan ‘sadece kamu çalışanını değil, özel sektörü de düşünmek zorundayız’ kısmı önemli. Bu kesintilerin nerede kullanılacağını açıklama zamanıdır. Mesela günlerdir gündemde tuttuğumuz asgari ücret için ihtiyaçlı esnafı ve sektörleri belirleyip, istihdamı koruma adına maaş desteği verme sizin de gündeminizde mi? Yoksa, "keselim, Maliye'de kalsın da istediğimiz gibi kullanalım" mı hesap?! Bu açıklanmadan kesinti olmaz! Bilin!

