Anketlere güveniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi’nin önceki akşam gerçekleştirdiği 27. Olağan Kongresi’nde başkanlık görevine Çağlar Gulamkadir getirildi.

Açıklamaya göre, divanın oluşturulmasıyla başlayan, konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunması ile devam eden ve organların tanıtımıyla tamamlanan kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman, Güzelyurt İlçesi eski Başkanı Doğan Şahali ve görevi devralan Çağlar Gulamkadir konuşma yaptı.

Güzelyurt Belediyesi AKM Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile partililer katıldı.

Kongrede konuşma yapan Genel Başkan Erhürman, CTP’nin 52 yıllık bir parti olduğunu ve CTP dimdik ayakta olduğu sürece Kıbrıs Türk halkının da ayakta olduğunu söyledi. CTP’lilerin hem bu halka hem de bu adaya karşı bir sorumluluğu olduğunun altını çizen Erhürman, bunun da federal çözüm yolunda devam etmek olduğunu belirtti. Erhürman, “Adalet, barış, kendi ayakları üzerinde durmak, kendi kendimizi yönetmek, emekçinin, üretenin, esnafın yanında durmak ve onlar adına konuşmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Biz sokakta gezerken gözümüzün içine bakan gözler bir bir CTP’ye çevriliyor. Herkes aynı şeyi söylüyor, anketler de bunu söylüyor, CTP tek başına iktidara geliyor” diye konuştu.



Şahali ve Gulamkadir de konuştu

Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevini devreden Doğan Şahali, Kıbrıs Türk halkının sığınacak tek limanının CTP olduğunu söyledi.

Güzelyurt İlçesi 27. Olağan Kongresi’nde başkanlığa tek aday olarak giren ve bu göreve seçilen Gulamkadir de konuşmasına 27 Kasım’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere değinerek başladı. Güzelyurt Belediyesi’ni uzun bir aradan sonra kazanacaklarını söyleyen Gulamkadir, ardından da olası bir erken genel seçimde CTP’yi tek başına iktidara taşıyacaklarını dile getirdi.

Yönetim belirlendi

Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Mustafa Denizci, Cemal Türkler, Murat Aslan, Münevver Uysal Tunçbel, Necat Besim, Osman Kısaoğlu, Aliye Gilanlıoğulları, Selim Göçmenoğlu, Zühre Civa ve Gürcan Kızıler”

Disiplin Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Dürü Altınmakas, Düriye Koryürek ve Emine Solyalı”

