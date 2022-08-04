Zeytin dalı uzattı

Maliye Bakanı Alişan Şan, ilk geniş katılımlı toplantısını kamuda örgütlü sendikalarla yaptı. Şan, “İnsanı hayata bağlayan umuttur. Ben buraya, bu makama insanların umudunu kırmak için gelmedim” dedi.

Açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı’nda dün gerçekleşen toplantıya, KTAMS, Kamu-Sen, Kamu-İş, KTÖS, KTOEÖS, Türk-Sen, Dev-İş, Hür-İş, BES, Koop-Sen, Güç-Sen, Vergi-Sen, Tıp-İş, Maliye-Sen, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, Ada-Sen, Memur-Sen ve Hak-Sen başkan ve temsilcileri katıldı.

Ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışan, emekli, dar ve sabit gelirli kesimin ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiğini belirten sendika temsilcileri, halkın ekonomik refahının artırılması için bir takım önlemler alınması gerektiğini, bu konuda sendikaların da bir araya gelerek, bir çalışma yaptığını kaydetti.

Sendikalar, talep ve önerilerini içeren raporu, Maliye Bakanı Alişan Şan’a sundu.

Sendikalar neler talep etti…

Sendikalar tarafından sunulan raporda, “Asgari ücretin vergiden muaf olacak şekilde gerekli yasal düzenleme yapılması, kriterlerin güncellenmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi, özel sektörde sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce Meclis’e gönderilmesi, ‘47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ kapsamında 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarına belirlenecek bir takvimlendirme çerçevesinde ek artış yapılarak, eşitliğin sağlanması ile Gelir Vergisi, vergi dilimleri ve indirimlerinin ekonomik gerçekliğe uygun olarak güncellenmesi” konuları yer aldı.

Bakan talepleri tek tek dinledi

Sendikaların taleplerini ve tek tek görüşlerini dinleyen Maliye Bakanı Alişan Şan konuşmasında, daima uzlaşı ve diyalogdan yana olduğunu vurgulayarak, bu anlamda tüm paydaşlara kapısının ardına kadar açık olduğunu söyledi.

Piyasayı daraltmak gibi bir amaç ve niyetinin olmadığını ifade eden Maliye Bakanı Şan, ancak toplanması gereken vergiler, alınması gereken tedbirler varsa bunları da yapmakla yükümlü olduklarını belirtti. Şan, süratle atılması gereken adımlar olduğunu, özellikle gelir artırıcı konularda bilişimi sonuna kadar kullanmak gerektiğini kaydetti.

Zor bir dönemden geçildiğinin bilincinde olduklarını dile getiren Maliye Bakanı Şan, halkın refahını sağlamak için imkânlar nispetinde hareket edeceklerini, bunun için çalışmalara başladıklarını ancak biraz zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

