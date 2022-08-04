Bildiklerini açıkladı

Kıbrıs Rum tarafının eski müzakerecisi ve Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinde AKEL’in adayı olan Andreas Mavroyannis, 2017 yılında Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelere ilişkin kendi deneyimlerini aktararak, BM tutanaklarının doğru olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Andreas Mavroyannis’in dün radyo kanalına yaptığı açıklamalarda, Crans Montana’daki müzakereler ve 31 Temmuz'da “Fileleftheros” gazetesinde yayımlanan belge hakkında konuştuğunu ve belgenin doğruluğunu teyit ettiğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis açıklamasında, 31 Temmuz'da Fileleftheros gazetesinde yayımlanan 4 Temmuz 2017 tarihindeki görüşmeye ilişkin Kıbrıs Rum tarafının tutanağı olduğu belirtilen belgenin, “BM’nin tutanaklarının yeniden yayınlanması olduğunu” ifade etti.

“Bizim tutanaklarımız daha ayrıntılı ancak BM’ninkilerle çatışan bir durum yok” şeklinde konuşan Mavroyannis, BM Genel Sekreteri'nin 30 Temmuz'da dile getirdiği unsurların 4 Temmuz’a doğru bir şekilde aktarıldığını öne sürdü.

“Önümüzde 4 Temmuz tarihinde netleştirilen Guterres Çerçevesi’ne ilişkin yeterince ayrıntı veren bir tutanak bulunuyor” diyen Mavroyannis, “30 Haziran tarihinde Genel Sekreter Türk tarafının haritasını geri alması ve daha fazla bölge vermesi gerektiğini söylediğinde tam olarak neyi kastettiği konusunda kuşkuların oluştuğunu” iddia etti.

Güzelyurt ve garantiler

Mavroyannis, “Biz Morfu’yu (Güzelyurt) kastettiğini düşündük. O da buna 4 Temmuz tarihinde açıklık getirdi ve ‘Morfu demelisiniz’ dedi” ifadesini kullandı.

“O gün hiç kimsenin Genel Sekreter'in söylediklerinden kuşku duymadığını ancak sonradan herkesin istediği her şeyi söyleyebileceğini” belirten Mavroyannis, “Türkiye’nin garantilerin kaldırılmasını ve askerlerin tamamen çekilmesini ise kabul etmediğini” belirtti.

“Benim bildiğim tek şey, Genel Sekreter'in, garantilerin kaldırılması ve askerlerin çekilmesini önermeyen bir Türk belgesine değindiğidir. Yani Genel Sekreter'in taleplerini karşılamıyordu” iddiasında bulunan Mavroyannis; “Genel Sekreter görüşmemizde, Türk tarafının bu konuda gayriresmi bir belgesinin olduğu bilgisini verdi. Görüşmede Genel Sekreter, bu belgenin garantileri kaldırdığını söylemedi. Bize, bu konuda bir belge olduğunu söylemiştir” şeklinde konuştu.

Mavroyannis sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yemek gecesi BM Genel Sekreteri, görüşmeler temelinde bir stratejik anlaşma sağlamayı denediği ve garantilerin kaldırılmasına değindiği anda Sn. Çavuşoğlu 'ama bizim tezimiz bu değil' dedi. Genel Sekreter özür diledi ve konuşmuş oldukları şeyleri kendinin önermesi durumunda Türk Dışişleri Bakanı’nın kabul edeceği şeklinde yanlış bir izlenim edindiğini ifade etti”.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022, 10:05