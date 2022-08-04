Diyalog sürecek

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu KTÖS ve KTOEÖS ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve daire müdürleri ile yaklaşık iki saat toplantı yapan sendika temsilcileri çıkışta açıklama yaptı.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora yaptığı açıklamada, eğitimde yapılması gereken değişikliklerle ilgili komite kurulmasını önerdiklerini belirtti.

Baybora, iki öğretmen sendikasının Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı toplantıda eğitimde yapılması gereken değişikliklerle ilgili komite kurulmasını önerdiklerini belirtti.

Baybora, toplantıda kamusal nitelikli eğitimin ilerlemesi adına birlikte çalışma yapılması için prensip kararı aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu: Sendikaların iddiaları doğru değil

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Öğretmenler Yasası içerisinde yapılması öngörülen değişiklikler hakkında ilgili sendikalar ile istişare yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydetti.

Çavuşoğlu, sendikaların, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılacağı yönündeki iddialarının da doğru olmadığını belirtti.

Yasa içerisinde yapılması öngörülen değişiklikler hakkında ilgili sendikalar ile istişare yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Biz, bu değişiklikleri sendikalarla istişare ettik ve basın yolu ile topluma izah edeceğiz dedik. Haklı olmadıklarını da kendilerine söyledik” dedi.

Çavuşoğlu, “Yıllardır benimle birlikte olan insanlar bilirler ki, Nazım Çavuşoğlu bir şey söylüyorsa içinde yalan dolan yoktur” dedi.

Bilmezmiş gibi yapmasınlar…

Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Düzenlenen yasa ile müdür muavinlerine 4 saat derse girmesini istiyoruz. Atölye şefleri hiç derse girmezdi, zorunlu hale getirdik. Rehber öğretmenlerle ilgili 8 saat derse girme zorunluluğu getiriyoruz. Rehber öğretmen sınıflara kendi branşlarıyla ilgili derse girer. Bunun dışında yapılan bir şey yok. Toplumu yanıltmasınlar. Rehber öğretmenin Matematik ya da İngilizce dersi verecek algısı var, bu yanlış. Sendikalar bunları biliyor. Bilmezmiş gibi yapmasınlar.”

“Nazım Çavuşoğlu bu ülkenin değerlerinin savunucusudur” diye konuşan Çavuşoğlu, AÖA’nın kapanma tehlikesi olan günlerini kendi dönemlerindeki desteklerle geride bıraktığına vurgu yaparak, yapılan yasal düzenlemeler ile AÖA’nın görev yetki ve sorumluluklarını arttırılacağını dile getirdi.

