Çavuşoğlu devrede

Anıl IŞIK

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), okullarda çalışan taşeron işçilerinin toplu iş sözleşmesi hakkı talebiyle 40 günü aşkın süren eyleme rağmen hükümetin hala bir uzlaşı masası oluşturmadığı ve hademe hizmetleri alımı için ihaleye çıkılacağı yönünde sendikaya bazı duyumlar ulaştığı gerekçesiyle dün Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Başbakanlık önünde eylemlerini sürdüren işçilerin de katılımıyla bugün Milli Eğitim Bakanlığı önüne Kamu-İş tarafından yapılan basın açıklamasının ardından sendika temsilcileri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Bakanlıkta görüşmeye davet edildi.

Bakan Çavuşoğlu ile yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası basına açıklama yapan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Bakan Çavuşoğlu’ndan, okullarda çalışan hademelerin toplu iş sözleşmesi hakkı konusunu Bakanlar Kurulu’nda gündeme getirmesi talebinde bulunduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu’nun sendikanın talebi üzerine dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında konuyu gündeme getireceğini kendilerine ifade ettiğini söyleyen Serdaroğlu, “Biz, Başbakanlık önündeki çadırımıza gidiyoruz, orada Bakanlar Kurulunu bekleyeceğiz ve ona göre adımlarımızı atacağız” dedi.

Kamu-İş’in, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklaması sırasında, sendikada örgütlü işçiler, ellerinde “Sendikasız demokrasi olmaz”, "Haklılar diyorsunuz, haklarını vermiyorsunuz” “İnsana sevgi, emeğe saygı” yazılı pankartlar taşıdırlar, sloganlar attılar.

