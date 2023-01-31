Velilere önemli tavsiye

Özlem Güran AKKORLU

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda karneler bugün dağıtılacak. Yarın başlayacak 16 günlük yarıyıl tatilin ardından öğrenciler 16 Şubat Perşembe günü ders başı yapacak.

Verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2022-2023 Öğretim Yılı, 16 Haziran Cuma günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2022-2023 Öğretim Yılı 8 Haziran Perşembe günü karne dağıtımıyla son bulacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 25 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezinde yaklaşık 400 öğrenci öğrenim görüyor.

Ülke genelinde okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen de görev yapıyor.

Uzman Psikolog Gürdal’dan önemli tavsiyeler

Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesi’nden Uzman Psikolog Süreyya Geylan Gürdal, karnesi kötü geldi diye çocuğu cezalandırmanın çocukta suçluluk duygusu ile kendine güvensizlik yarattığını ve kaygıyı artırdığını kaydetti.

Gürdal, çocuğun başarısızlığının pek çok nedeni olabildiğini, öncelikle sorunun sebebini bulmak ve çocuğun karşısında değil, yanında olunduğu hissettirmek gerektiğini kaydetti. Gürdal, iş birliği ile sorunu çözmeye çalışmanın öneminin altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesi’nden Uzman Psikolog Süreyya Geylan Gürdal Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

“Tepkiler onu sevdikleri yönünde olmalıdır”

Karne notunun tek başına başarıyı ölçen bir ölçüt olmadığını, notun ölçemediği, hatta ölçülemeyen pek çok başka başarılar de bulunduğunu ifade eden Gürdal, “Çocuklar ister iyi, ister kötü karne getirsin, ailelerin çocuklarına verdikleri tepkiler onu sevdikleri yönünde olmalıdır” vurgusu yaptı.

Her bireyin değerli ve özel olduğunu, herkesin başarılı olduğu alanlar, yapabildikleri ve yeteneklerinin farklı olduğunu ifade eden Gürdal, “Yapabildiklerimiz kadar yapamadığımız şeyler de vardır. Buradan yola çıkarak öğrencilerin yapabildiklerinin ve yeteneklerinin de görülmesi çok önemlidir” dedi.

“Karne üzerinde ailenin ve öğretmenlerin de etkisi vardır”

Karne üzerinde çocuğun ailesinin ve öğretmenlerinin de etkisi bulunduğuna dikkat çeken Gürdal, “Karne çocuğun karnesi, ancak karne üzerinde aile olarak bizim ve öğretmeninin de etkisi vardır. Aile olarak sınırlar ve sorumluluk bilincinde miyiz? ‘Keyifle çalışmak’, ‘zaman kullanımı’ ‘planlama’ ‘verimlilik’ ve ‘geri bildirim’ bizim hayatımızın ne kadarında var? Bu ve birçok soruyu önce kendimize sormalıyız” dedi.

Ailelerin, çocuklarının gerekli ve uygun şartlar yerine getirildiği zaman başarılı olacağına inanması ve ona göre davranmasının da başarıyı olumlu etkileyeceğini kaydeden Gürdal, “Başarmanın yolu önce inanmak ve güvenmekten geçer” dedi.

