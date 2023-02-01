Biraz ciddiyet

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, dün milletvekillerinin konuşma istemlerine yer verildi.

Genel kurulun sunuş kısmında, UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova ile CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın’ın birlikte sunduğu “Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (değişiklik) Yasa Önerisi”nin komitede ivedilikle görüşülmesine daire tezkere okundu.

Öneri sahiplerinden Devrim Barçın, konu üzerine söz alarak, “Göç Yasası” diye niteledikleri söz konusu yasa ile çalışanların mali hakları yanında özlük haklarında ciddi tırpanlama yapıldığını, haksızlık yaratıldığını ifade ederek, bu düzenleme ile amaçlarının eski ile yeniler arasında eşitlik sağlamak olduğunu söyledi. Tezkere oybirliği ile kabul edildi.

Ardından “KDV (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın komitede ivedilik tezkeresi okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Erhürman’dan hükümete eleştiriler…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ciddiyetsizlikte dibe vurmanın ne olduğu bu hükümet döneminde gördüklerini söyleyerek hükümete eleştirilerde bulundu.

Vergi dilimleri konusunda yaşananlara değinerek, dedikoduların başını alıp gittiği, sendikaların eylem yaptığı konu hakkında hükümetten hiçbir açıklama yapmadığına işaret eden Erhürman, bunu ciddiyetsizlik olarak niteledi ve vergi düzenlemelerinin neden sır perdesi içinde tutulduğunu sordu.

Kamuoyunu günlerdir meşkül eden KTMMOB Yasası değişikliğiyle ilgili tartışmaların önceki gece geç saatlerde Başbakanlık’tan yapılan “yasa değişikliğine gerek yoktur” açıklamasıyla son bulduğuna dikkat çeken Erhürman, öncelikle, yasa değişikliği yapılacaksa hükümetin taslağı Meclise getirmesi gerektiğini ifade etti.

Yasa değişikliğine gerek yoksa neden gereksiz açıklamalar yapıldığını soran Erhürman, ülkede her şeyin “üstünden kaçtığını” söyledi ve hükümetten sorulan sorulara cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede herkesin maaş artışından çok hayatın ucuzlatılmasını istediğini ifade eden Erhürman, ülkede sosyal patlama ihtimallerine değinerek, üniversite mezunu birçok kişinin düz işçi olarak Güney Kıbrıs'ta çalışmak için iş aradığına ilişkin araştırmaları aktardı. Erhürman, hükümetin bu konuda artık bir şeyler yapması gerektiğini belirtti.

Tufan Erhürman, BM Güvenlik Konseyi’nin BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatmasıyla ilgili raporu dün onaylamasına değinerek, Kıbrıs’ta federal çözüme atıf yapılan raporun önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü yeni siyaseti eleştirerek, yabancı basına yaptığı son açıklamalara işaret eden Erhürman, hükümetten ciddiyet istedi.

Arıklı: Hedef çağdaş bir yapı denetimi

Hükümet adına söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, vergi dilimleriyle ilgili Maliye Bakanının açıklama yapacağını, kendisinin KTMMOB ile ilgili soruya cevap vereceğini ifade etti.

KTMMOB'ya CTP döneminde siyasi iradeyle verilen vize yetkisinin dünyanın hiçbir yerinde görülmediğine işaret eden Arıklı, şimdi de bir siyasi iradenin bunu düzeltirken amacının ülkeye çağdaş bir yapı denetim sistemini getirmek olduğunu belirtti. Arıklı, bu konuda yasa önerisi getireceklerini kaydederek, gelecek her türlü görüşlere açık olduklarını söyledi.

Arıklı, devlet ve uluslararası yatırımların önünü açmak için bu düzenlemenin yapılmasının düşünüldüğünü belirtti.

Konuşma sırasında Arıklı'nın Erhürman ve bazı milletvekilleriyle arasında karşılıklı konuşmalar ve tartışmalar yaşandı.

Şan: Yaşananlardan dolayı üzgünüm

Maliye Bakanı Alişan Şan da, vergi dilimlerinin en geç 31 Ocak’a kadar belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, asgari ücretle bağlantılı süreci anlattı.

Şan'ın süreç sırasında çıkan dedikodulara değinmesi sırasında milletvekilleriyle karşılıklı konuşmalar ve tartışmalar yaşandı.

Alişan Şan, yaşananlarda dolayı üzüldüğünü ifade ederek, halktan bakanlığı adına bir sıkıntı olduysa özür diledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” üzerindeki görüşmeleri tamamladı. Oylama bir sonraki oturumda yapılacak.

Şahiner: Başlık seçmede zorlandım

Cumhuriyet Meclisinde yer alan 16 milletvekilinin konuşma istemde bulunduğu Genel Kurul'da ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner aldı. Şahiner, “Narenciye Üretimindeki Sorunlar ve Cypfruvex’in Durumu” konulu konuşma yaptı. Şahiner, konuşma yapmak için başlık seçerken çok zorlandığını, ülkede yanlış gördüğü birçok konu olduğunu ifade ederek, “Başlık seçmek bu hükümetle çok zor” ifadelerini kullandı.

Şahiner, ülke için narenciye ve üreticilerin önemine işaret ederek, bu alanda verilecek mücadelenin narenciyenin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, bugünkü şartlarda üretim yapabilen her bir üreticiyi tebrik etti.

Üretimden kopanın bir daha üretime dönemediğini, girdi fiyatlarının çok yükseldiğini, desteklerin üreticiye fayda sağlamadığını ifade eden Şahiner, üreticiyi koruyacak adımların atılması, girdi maliyetlerin düşürülmesi gerektiğine değindi.

Barçın: Basiretsiz ve iradesiz hükümet icraatları

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Basiretsiz ve İradesiz Hükümet İcraatları ” konulu güncel konuşma yaptı.

Barçın, vergi matrahlarının neden Resmi Gazete'de yayımlanmadığı yönündeki CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın sorusuna Maliye Bakanı Alişan Şan’ın verdiği "bilgisayar sistemi arızası" yanıtının “gerçeği yansıtmadığını” savundu.

Hükümetin gerçek nedeni topluma açıklamaktan kaçındığını iddia eden Barçın, vergi düzenlemesi konusundan etkilenen kamu hariç birçok sektör olduğunu, maaşların hesaplanamadığını, kişilerin maaş alamadığını söyledi. Barçın, “Neden bu kaosu yarattığınızı açıklamak zorundasınız” dedi.

Ülkede "zam furyası yaşandığını’ ileri süren Barçın, seyrüsefer ve muayene ödemelerinde yaşanan sıkıntıya değinerek, tahsil edilmesi gereken ama edilemeyen rakama yönelik ne yapılacağını sordu.



Talat: Çöken kurumlar…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat, “Çöken Kurumlar, Doldurulan Boşluklar” konusunda güncel konuşma yaptı.

Meselenin özünün iradesizlikte düğümlendiğini söyleyen Talat, ekonomik ve siyasi bağımlılık, kurumsal çöküş ve boşlukların doldurulmasının ele ele devam ettiğini, kimsenin yönetimde hükümetin olduğuna inanmadığını savundu.

Paralel bir bürokratik yapı oluşturulduğunu iddia eden Talat, ülkedeki kurumların devre dışı bırakılmak istendiğini ileri sürdü.

Talat, “Toplumun kültürel değer ve yapısına saldıran bir bürokratı görevden alamayacak kadar iradesizsiniz” dedi.

Din İşleri Başkanı ile ilgili hükümetin farklı açıklamalar yaptığını söyleyen Talat, bu açıklamaların ülkeyi hükümetin yönetmediğinin göstergesi olduğunu iddia etti.

Candan: Din İşleri Başkanı’nın hala bu makamda bulunması utançtır

Genel Kurul’da son olarak CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı.

Konuşmasında geçen hafta bir cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’dan bahseden Candan, bu gibi olayların yaşanmasını engelleyecek önleyici tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

Devletin sorumlu noktalarında bulunan insanların sorumsuzca yaptığı konuşmaların da bazı insanları etkileyebileceğini kaydeden Candan, Din İşleri Başkanı’nın kadınlara yönelik olarak “zorundasınız” ifadesini kullandığını hatırlattı ve “Hala bu şahsın bu makamda bulunması utançtır. Hükümetin bir gün daha beklemeden gereğini yapması lazım” dedi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) bugün hükümete de karne verdiğini ve biat etme, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma, öğretmen ithal etme, sivil toplum örgütlerini hiçleştirme, partizanca atamalar gibi konularda hükümetin notunun “10” olduğunu belirten Candan, alım gücünü artırma, kesintisiz elektrik sağlama, gaz fiyatlarını azaltma, ilaç sıkıntısını giderme gibi bazı konularda ise hükümetin notunun “0” olduğunu kaydetti.

Güncel konuşmaların ardından toplantı tamamladı. Gelecek birleşim 6 Şubat Pazartesi günü 10.00’da yapılacak.