Halk konuşuyor

Ömer KADİROĞLU

2024 yılının sevindirici ve üzücü olaylarını değerlendiren vatandaşlar, yılın başarılı siyasileri ve güvenilen isimleri de ortaya koydu.

Bugünden başlayarak halkın görüşlerini yayınlıyoruz…

Ömer KADİROĞLU

İsmail Kaşot

“2024 yılında beni çok mutlu eden pek bir şey olmadı. Piyasanın korkunç derecede yükselmesi birçok insanımızın zorluk yaşamasına neden oldu. Mutlu olduğumuz ailesel birkaç durumla beraber toplumumuzun büyük sıkıntılar çekmesi bizleri derinden üzmüştür. Ülkede takdir ettiğim başarılı bulduğum siyasi isim Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’dir. Ülkede en çok güven duyduğum ve takdir ettiğim kişi ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır. Reşat Akar tarafsız gazeteciliği ile memleketin sorunlarını teker teker gündeme getirmesi hatta çözümleri ile birlikte söylemesini çok beğeniyorum. Keşke Reşat Akar’ı siyasi arenada da görebilsek.”

Bülent Kibrit

“Beni 2024 yılında en çok üzen durum ülkemiz çocuklarının Türkiye’de deprem sonucu hayatlarını kaybetmesi olmuştur. Sevindirici olay ise sağlık olarak ailecek iyi olmamız oldu. 2024 yılında geçim şartları çok daha fazla zorlaşmıştır. Ülkede en başarılı gördüğüm herhangi bir siyasi maalesef yoktur. Siyasetin dışında ülkemizi farklı dallarda yurt dışında temsil eden gençlerimiz de bu ülkede en çok güven duyduğum kişilerdir.”

Sadi Kamuz

“2024 yılında bizi en çok mutlu eden pek bir şey olmadı ancak her gün yaşadığımız geçim sıkıntısı da bizleri üzüyor. 2024 yılında geçim şartları çok zorlaştı ve çok şey değişti. Ülkede 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasi isim Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Kâtip Demir’dir. Siyaset dışında bu ülkede en çok güven duyduğum kişiler annem ve babamdır.”

Tansu Cenkler

“2024 yılında beni mutlu eden çok bir şey yok ancak üzen çok konu vardır. Depremler, trafik kazaları ve hala daha düzelmeyen ekonomi, zamlar ve elektrik sorunları bizler üzen konulardır. Gidişat daha da kötü olacağımızı gösteriyor. 2024 yılında geçim şartları çok daha kötü oldu. Her geçen gün de kötüye gidiyor. Hükümet belirli oranlarda artışlar yapıyor ancak zamların önüne geçen olmadığı için geçim çok fazla zorlaşıyor. Hükümetin şu an için bir başarısını göremedik. Şu an için ülkede sivrilen siyasetçi yok ancak Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u başarılı bir siyasetçi olarak görüyorum. Çok iyi işler yapıyor ve tüm partilerin de desteğini alan bir başkandır. Ülkede güven duyduğum ve takdir ettiğim isimler elbette ki vardır ancak şu an aklıma gelmiyor.”

Azmi Erkasap Banderas

“2024 yılında ekonominin kötü olması herkes gibi beni de üzmüştür. Diğer yandan sağlık sorunları nedeniyle kaybettiğim çok arkadaşım oldu. Sevindirecek pek bir şey yaşamadık. 2024 yılında ekonomik şartlarımız çok daha kötü bir hal aldı. Bugün bir eve 100 bin lira girmezse kimse geçinemez. 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasi isim Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’dur. Ülkede güven duyduğum ve takdir ettiğim isimlerden ilk sırada olanı Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Kemal Sofuoğlu

“2024 yılında en çok üzüldüğüm olay toplumun geleceğine karşı artık inancının kalmamasıdır. Mutlu olduğumuz küçük şeyler olmuştur. Ailemizin ve sevdiklerimizin yanımızda olmasıdır. 2024 yılında kullandığımız para biriminden dolayı çok daha kötü bir geçim şartımız oldu. 2024 yılında başarılı gördüğüm siyasilerden ziyade bir sendikacıya dikkat çekmek istiyorum. Sevgili Selma Eylem bütün sendikacılardan farklı bir tutum ortaya koymuştur ve benim gözümde başarılı olmuştur. Ülkede güven duyup takdir ettiğim kişiler Selma Eylem, Şener Levent’tir.”

Ahmet Sensay

2024 yılında ne çok üzen ne de çok sevindiren pek bir şey yaşamadık. 2024 yılında geçim şartlarımız çok daha kötü oldu ve seneye daha kötü olacak gibi görünüyor. 2024 yılında siyasiler arasında en başarılı gördüğüm biri yoktur. Siyasilerde başarılı olanı henüz görmedim. Ülkede en fazla güven duyup takdir ettiğim isimler ailem ve arkadaşlarımdır.”