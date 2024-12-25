Girne Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yeni Yıl Pazarı’ ve ‘9. Girne Çarşı Şöleni’ etkinlikleri, 21-22 Aralık tarihlerinde Ramadan Cemil Meydanı ile Ziya Rızkı Caddesi’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Etkinlikler, ziyaretçilere dolu dolu bir hafta sonu yaşattı.

‘Yeni Yıl Pazarı’ kapsamında düzenlenen çocuklar için el sanatları atölyeleri, dans gösterileri, Noel Baba hediye dağıtımı ve canlı müzik performansları, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Family Band, Serdar Tuksal Band ve Melisa Karanlık Band konserleri yoğun ilgi gördü.

Yine etkinlikler kapsamında, Deniz Yıldızı Yardım Derneği’nin düzenlediği ‘Küçük Sıcacık Adımlar İçin’ isimli hediye çekilişinden elde edilen gelir ile Girne bölgesinde bulunan ihtiyaçlı ilkokul öğrencilerine bot yardımı yapıldı.

Ziya Rızkı Caddesi’nde düzenlenen ‘9. Girne Çarşı Şöleni’ ise alışveriş keyfiyle etkinlikleri bir araya getirdi. Hikmet Kurtarıcıoğulları Trio ve Niyal Öztürk Trio’nun canlı performansları çarşıda büyük bir coşkuya sahne oldu.

