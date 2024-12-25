Yüzde 30 artış

Türkiye’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından açıklama yapan Vedat Işıkhan, yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olduğunu söyledi.

2025 yılının asgari ücretini belirlemek için son viraja girildi, nihai karar açıklandı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için sürpriz karar çıktı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklama yaptı.

Buna göre 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi. İşveren desteği 700 liradan bin liraya çıktı.

Bakan Işıkhan "Mali disiplin ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü şekilde hareket etme mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından paylaşım yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Daha önceki paylaşımlarında fotoğraf kullanan Erdoğan'ın sade paylaşım yapması dikkat çekti.

