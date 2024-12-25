Sosyal sorumluluk örneği

Merit Otellerinin ilkokullar düzeyinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan kompozisyon yarışmasının ödül töreni yapılırken, resim sergisinin de açılışı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen kompozisyon yarışması ve resim şölenine Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu öğrencileri katıldı.

Her okuldan dördüncü sınıf üç, beşinci sınıf da üçer öğrencinin katıldığı yarışmada “2025 yılından beklentileriniz” konusuyla ilgili yazılan kompozisyonlarda başarılı olanlar ödüllendirildi. Ödül töreni ve sergi açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, KTÖS Yürütme Kurulu Üyesi Sevşen Dandana Özerce, Girne Belediyesi adına başkanı danışmanı Mustafa İlgen, Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Reha Arar, okul müdürleri, öğretmenler ve yarışmada başarılı olan öğrenciler yanında resimleri sergilenen öğrencilerin aileleri katıldı.

Arzu Yıkılmaz birinci oldu

Kompozisyon yarışmasında birinci gelen Alsancak İlkokulu öğrencisi Arzu Yıkılmaz’a ödülünü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi. Karşıyaka Merkez İlkokulu’ndan Elif Ekin Arslan’a ikincilik ödülü Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses tarafından verildi. Yarışmada üçüncü gelen Lapta İlkokulu öğrencisi Hatice Kübra Arslan da ödülünü Merit Royal Otelleri Halkla İlişkiler Müdürü Nazan Ulukök’den aldı.

Yarışmada mansiyon ödülü almaya hak kazanan Lapta İlkokulu öğrencisi Renk Uğurel’in ödülünü Merit Otellerinin Meritta Çocuk Kulüpleri Direktörü Burak Sarıkaş verildi Diğer mansiyon ödülü de KTÖS Yürütme Kurulu Üyesi Sevşen Dandana Özerce tarafından Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencisi Ayşe Nazlı Aydın’a verildi.

Tatar: İyi ki bu güzellikleri gördüm

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "12. Merit İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni" ve "Hayalimdeki Kıbrıs" konulu resim sergisi açılışında, çocukların gelecek olduğunu ve devleti daha iyi noktaya taşıyacağını vurguladı.

Başarılı olan öğrencilerin yazdığı kompozisyonlardan birer paragrafın okunması sonrası ödül verirken konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ‘’İyi ki geldim, iyi ki sizlerle buluştum, iyi ki bu güzellikleri, çocuklarımızı, çocuklarımızın başarısını gördüm” şeklinde konuştu.

Gürses: Destek olmaya devam edeceğiz

Merit Şirkerler Grubu’nun Kıbrıs’ta faaliyete başladığı günden beri okullarımıza, özel eğitim merkezleri ve sosyal yardım kuruluşlarına destek olmaya devam ettiğini dile getiren Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, gencecik pırıl pırıl, geleceğimizin güvencesi öğrencilere verilen her katkıdan duydukları mutluluğu ifade etti.

Girne merkez ve batı bölgesindeki okullarda yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde öğrencilerin kendilerini ifade etme, yeteneklerini açığa çıkartma ve eğlenmelerini sağlayan etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Gürses, oteller bulundukları bölgenin sokak lambaları gibidir. Meritler de bulunduğu bölgeleri aydınlatmaya devam edecek” şeklinde konuşmasını tamamladı.