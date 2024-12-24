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Her yağış sonrası aynı manzara

Ülke genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu 

Her yağış sonrası aynı manzara
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Hüseyin ÇİÇEK
Ülke genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Gazimağusa’da da bazı bölgelerde yollar yağıştan etkilendi. Karakol ve Dumlupınar mahallelerinde biriken sular sürücülere ve bölge esnafına zor anlar yaşattı. 
Diyalog muhabirine konuşan esnaf, yağmur durduktan sonra bile sular nedeniyle dışarı adım atamadıklarını, müşterilerin de araçlarından inemediğini ve dükkânlara gelemediğini ifade etti. Vatandaşlar ise  “her yağmur sonrası aynı sorun, yeter artık bir çözüm üretsinler” diyerek tepkisini dile getirdi.

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 17 dakika Önce

ALTYAPISIZ KKTC’nin İÇLER AÇISI HALİ !

Doğru Söz
Doğru Söz - 6 saniye Önce

Plaânsızlık ve yozlaşma ürünu oluşan yollar ve çevreden bir bok olmaz. Tıpkı KaKaTC den olamayacağı gibi.

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