Her yağış sonrası aynı manzara

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Gazimağusa’da da bazı bölgelerde yollar yağıştan etkilendi. Karakol ve Dumlupınar mahallelerinde biriken sular sürücülere ve bölge esnafına zor anlar yaşattı.

Diyalog muhabirine konuşan esnaf, yağmur durduktan sonra bile sular nedeniyle dışarı adım atamadıklarını, müşterilerin de araçlarından inemediğini ve dükkânlara gelemediğini ifade etti. Vatandaşlar ise “her yağmur sonrası aynı sorun, yeter artık bir çözüm üretsinler” diyerek tepkisini dile getirdi.