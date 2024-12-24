Polis peşlerinde

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından aracında ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan 19 yaşındaki Maryprincewill Uchenna Ozoani’nin ifadesinde polise satıcıların ismini verdiği açıklandı.

Tutuklanan zanlı dün “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan yeniden mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındı.

Soruşturmayı yürüten polis, 19 Aralık 2024 tarihinde saat 16.30 sıralarında Haspolat'ta faaliyet gösteren bir üniversite içerisindeki marketin otopark alanında araçtan şüphelenen ekiplerin harekete geçtiğini söyledi. Polis, araç içerisinde yapılan aramada şoför koltuğunun arka kısmında bulunan cep bölümünde siyah poşet içerisinde uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 35 gram şeffaf naylon poşet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu,560 dolar, 700 TL, 2 adet cep telefonu tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, ele geçirilen maddenin devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyle ilgili bazı isimler verdiğini, bu şahısların araştırıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.