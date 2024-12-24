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2 milyar dolara ne oldu?

Peskov, Beşar Esad'ın mal varlıklarının dondurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

2 milyar dolara ne oldu?
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Suriye devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanma isteği dünya medyasının en önemli konusu haline geldi. Esma Esad, Şam'ın düşmesinden önce Rusya'ya gitmişti.  Aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan Esma Esad'ın Rusya devletine boşanmak istediğini ilettiği belirtiliyor. Basında çıkan haberler, Rusya'nın Esad'ın farklı tarihlerde Moskova'ya kaçırdığı 270 kilogram altın, 2 milyar dolar ve 18 apartman dairesi üzerinde tedbir kararı aldığı da ifade ediliyor. Esad ailesi hakkındaki bu iddialara açıklama, doğrudan Kremlin'den geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esma Esad'ın boşanmak ve Rusya'yı terk etmek istediğine ilişkin haberleri yalanladı. Peskov, Beşar Esad'ın mal varlıklarının dondurulduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 
Şam'ı düşerken Rus askeri üssünden Moskova'ya kaçan, Esad'ı bu ülkede zor günler bekliyor.
Esad, Suriye'den kaçmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, askeri birlikleri denetlerken Rus askeri üssüne gittiğini ve çatışmalar nedeniyle buradan ayrılamadığını ve Rusya'ya gitmek sorunda kaldığına ilişkin bir senaryo çizdi. 
Rusya'nın Esad'a Suriye'ye yönelik politikalarında nasıl bir rol vereceği bilinmiyor. Rusya, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırmadı ve birliklerini Lazkiye'ye kaydırdı. Rus askeri varlığının ve üsleri konusunda yeni Suriye yönetimini sert mesajlar vermedi.
Esad'ın kaçmasından önce eşi Esma Esad'ın Moskova'ya gittiği biliniyor. Rusya'da eğitim gören oğlu için mezuniyete katılmak üzere bu ülkede bulunduğu belirtilen Esma Esad, ailesiyle yol ayrımına gelmiş görünüyor. 

Esad açıklaması Kremlin’den geldi
Esma Esad'ın eşinden ayrılmak isteği bir süredir iddia ediliyor. Yine Esad ailesinin Rusya'ya kaçırdığı 270 kilogram altın ve 18 apartman dairesi üzerinde tedbir kararı aldığı da ifade ediliyordu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esma Esad'ın boşanmak ve Rusya'yı terk etmek istediğine ilişkin haberleri yalanladı. Peskov, Beşar Esad'ın mal varlıklarının dondurulduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 51 dakika Önce

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Doğru Söz
Doğru Söz - 5 dakika Önce

Kimse 2 dönemden fazla iktidarda kalmamalı. Hiçbir yerde iktidar aile içinde kallmamalı. Hiçbir liderin yolsuzluk soruşturması için maskara meclislerden onay aranmamalı. Hepsi hesap vermeli. yargılamalar adil ve sıfır toleranslı olmalı. Ve bunlar mutlaka Anayasa yer almalı. Bulandırma ve sulandırmaya zerre fırsat vermeden.
Acaba Tayyibin durumu ne!

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