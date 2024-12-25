banner564

Yaşlılara hürmet

SAMTAY Vakfı, Güzelyurt ve köylerinde büyükleri ziyaret ederek hemşirelik hizmeti sundu

Yaşlılara hürmet
banner598

Suna ve Ata Atun, Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın (SAMTAY) Vakfı,“ Yaşlılara Hürmet” Ziyaretlerine devam ediyor.
SAMTAY Vakfının başlattığı, “Yaşlılara Hürmet Ziyaretleri” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Güzelyurt ve köylerinde büyükleri ziyaret edilerek kendilerine hemşirelik hizmeti de sunuldu. Büyüklerimiz ve aileleri kendilerine yapılan ziyaretlerden duymuş oldukları memnuniyeti dile getirdiler.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ekonomi kötü
Ekonomi kötü
  1. GÜNEY

banner608

banner473