Suna ve Ata Atun, Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın (SAMTAY) Vakfı,“ Yaşlılara Hürmet” Ziyaretlerine devam ediyor.

SAMTAY Vakfının başlattığı, “Yaşlılara Hürmet Ziyaretleri” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Güzelyurt ve köylerinde büyükleri ziyaret edilerek kendilerine hemşirelik hizmeti de sunuldu. Büyüklerimiz ve aileleri kendilerine yapılan ziyaretlerden duymuş oldukları memnuniyeti dile getirdiler.

