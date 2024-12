Halk konuşuyor

Ömer KADİROĞLU

2024 yılının sevindirici ve üzücü olaylarını değerlendiren vatandaşlar, yılın başarılı siyasileri ve güvenilen isimleri de ortaya koydu.

Bugünden başlayarak halkın görüşlerini yayınlıyoruz…

Ne dediler…?

Ferhat Arca

“2024 yılında beni üzen olaylar memleketin çok fazla ve tanımlanamayan bir kalabalık vardır. Bu kalabalıktan dolayı artık ne trafikte ne sosyal hayatımızda ne de işimizde mutlu olamıyoruz. Aklıma gelen beni mutlu eden pek bir şey yok. Memleket her gün kötüye gidiyor. 2024 yılında geçim şartları daha da zorlaştı. Asgari ücret artmasına rağmen fiyatlar çok yükseldi. Seyrüseferler yüzde 100 arttı ancak kazançlar o kadar yükselmedi. Güneye göre çok çok fazla pahalı olduk. Geçebilen gidip o taraftan alıyor gidemeyen mecburen buradan alıyor. 2024 yılında takdir ettiğim siyasi isim Kudret Özersay’dır. Ülkede kurum olarak yargı ve polise güveniyorum. Üçüncü isim ise güzel konuşmaları, doğruları konuşması ve güzel fikirlerinin olmasıyla Reşat Akar’dır.”

Bülent Çamber

“2024 yılında beni en çok üzen trafik kazaları ve ekonomik durumlardır. 2024 yılında geçim şartları daha kötü olmuştur. Para yetişmiyor. 2024 yılında çok başarılı olan bir siyasetçi göremedim. Ülkede en çok güven duyduğum takdir ettiğim isimler vardır elbette ancak şu an aklıma gelmiyor.”

Hasan Karakaş

“2024 yılı çok da iyi geçmedi. Geçim sıkıntıları yaşanan bir yıl olmuştur. 2024 iyi geçmedi ve inşallah 2025 daha iyi olur. Devletler yıkılıyor savaşlar var ancak yine de umutsuz olmamamız lazım. Ülkede 2024 yılında göze batan bir siyasi yoktur. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak yeterli mi tartışılır.”

Sultan Özkan

“2024 yılında beni en çok üzen sistemsizlik, pahalılık, iş bilmez siyasiler beni çok üzüyor. Ülkemizi çok seviyorum ancak son zamanlarda burada yaşamaktan mutlu olmadığımı anladım. Geçen hafta yurt dışındaydım ve gördüm ki İngiltere’den bile pahalı durumdayız şu an. Euro’nun yüksek olmasına rağmen insanlar güneyden alışveriş yapıyor. Eskiden var olan fabrikalarımızı kapattık ve her şeyi ithal etmeye başladık o nedenle her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Ülkede en başarılı gördüğüm bir siyasi isim yok ancak Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’dur. Güven duyduğum ve takdir ettiğim isimler arasında Selma Eylem’dir. Bir de Doğuş Derya’yı sevip güveniyorum. Naci Talat’ı ve Özker Özgür’ü de çok özlüyorum. Öyle siyasiler bir daha gelmez herhalde.”

İsmail Gündüz

“2024 yılında beni en çok üzen olaylar ekonominin kötüye gitmesi ve aldığımız maaşın ihtiyaçlarımıza yetmemesidir. Mutlu olduğumuz pek bir şey yok maalesef. 2024 yılında değil pandemiden sonra ekonomik şartlarda ve geçim şartlarında her gün daha da kötüleşme oldu. Cumhurbaşkanından en aşağıya kadar tutun da 2024 yılında başarılı olan halk için çalışan kimse yoktur. Siyasilere güven yoktur. Ben bu ülkede en çok askere ve polise güveniyorum. Bu iki kurum dışında pek biri yoktur.”

Güner Zühtü

“2024 yılında beni en çok üzen olay Şampiyon Melekler’in ölmesi bir de hükümetin bizleri süründüren refah düzeyidir. 2024 yılında ekonomik şartlar daha da kötü bir hale geldi. Ülkede ne yazık ki başarılı gördüğüm ve güven duyup takdir ettiğim hiçbir siyasi yoktur. Güvendiğim dağlara karlar yağdı.”

Sadık Kalaycılar

“2024 yılında beni en çok üzen çok şey vardır. Mutlu olduğumuz pek bir şey olmamıştır. 2024 yılında geçim şartlarımız daha da zorlaştı. Her şey çok pahalı oldu ve hiç bir şey alamıyoruz. Ülkede en başarılı gördüğüm siyasetçi ne yazık ki yoktur. Ülkede en çok güven duyup takdir ettiğim eşim ve çocuklarımdır.”