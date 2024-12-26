Keravnos Atina’ya tepkili

Güney Kıbrıs ile Girit arasında kurulacak deniz altı kablo bağlantısı projesine (Great Sea Interconnector/GSI) hissedar olması konusunda Rum yönetimi içerisinde görüş ayrılıkları ortaya çıktı.

Fileleftheros haberi “Keravnos’tan Kesinlikle ‘Hayır’… Hükümet ADMIE’nin Şartlarını Reddediyor Ama Görüşmek İstiyor… Maliye Bakanlığı Kıbrıs’ın Ekonomik Maceralara Gireceğinden Endişe Ediyor” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Rum yönetimi, Enerji Bakanı Yeorgios Papanastasiu aracılığıyla Yunan hükümetine ve yüklenici firma ADMIE’ye, Great Sea Interconnector’e verilen elektrik bağlantısı icra rolüyle ilgili taslağı, olduğu şekliyle kabul etmediğini, Güney Kıbrıs’ın GSI’ye yatırım yapmasının söz konusu olmadığını iletti. Yunan hükümetine ve ADMIE’ye Curtis Mallet-Provest, Colt and Mosle LLP isimli danışman şirketlerin işaret ettiği gibi GSI’nin yapısında, sorumluluklarında ve hissedarların haklarında ciddi değişiklikler yapılması gerektiği mesajı da “en üst düzeyde” iletildi.

Bu nokta itibarıyla Rum yönetimi içerisinde birbirinden farklı iki eğilim olduğuna işaret eden gazete, Rum Başkanlık Sarayı ile Enerji Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’ın GSI’ye sermaye ortağı olması başlığının tamamen kapanmadığına inandığını, ADMIE ile şartları görüşmeye hazır olduğunu yazdı.

Habere göre, elektrik bağlantısı projesinin tamamına ve devasa maliyetine ilk baştan iyi gözle bakmayan Maliye Bakanı Makis Keravnos ise, orta ve uzun vadede Rum elektrik tüketicisinin ve elektrik yatırımlarının çıkarına olmayacağını düşünüyor. Amerikan danışmanlık şirketinin tavsiyesini uygun gören Keravnos, Rum yönetiminin kabloyla elektrik projesinin yürütme merciine hissedar olmaması ve bu konunun, daha fazla müzakere edilmeden hemen bugün kapatılması gerektiği görüşünde.