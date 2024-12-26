Öğrenciler keyifle izledi

Uçan Bisiklet çocuk oyunu 2024 yılının son temsilini Gönyeli İlkokulu öğrencileri için yaptı. Öğrenciler oyunu büyük bir keyifle izledi.

Hatice Tezcan'ın yazıp yönettiği "Uçan Bisiklet" çocuk oyunu yeni yıldan sonra Ocak ayında da okullarla buluşmalar devam edecek.

Ne anlatıyor

Uçan Bisiklet, iki arkadaşın sıradan bir günde elektriklerin kesilmesiyle aynı düşte buluşmasını konu alıyor. Gerçek hayatın ağırlığına ve engellerine rağmen ortak bir düş kurup hayatı daha yaşanır kılmayı, paylaşmayı ve aynı zamanda izleyenlere empati kurma becerisini hatırlatmayı hedefliyor.

Birtakım engellerden dolayı bir araya gelemeyen iki çocuk bir düşte buluşup oyun oynuyor.

“Biz neden daha önce oynamadık ki?” sorusunu soruyor bir tanesi.

Aslında birlikte oynamak bu kadar zor olmamalı.

