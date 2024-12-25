Mağaza açacaklardı

Lefkoşa’da 2 mağazadan kıyafet çalan Seher Kaya (23), Şindar Kaya (19), Sevda Kaya (21) ve

Esra Sürücü (22) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Esra Sürücü ile Seher Kaya’nın Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde bulunan Penti isimli mağazada çalıştıkları belirtildi. Kaya’nın çalıştığı mağazadan 166 bin TL değerinde 277 adet kadın kıyafeti çaldığı açıklandı. Esra Sürücü’nün ise bin 600 TL değerinde 2 parça kıyafet çaldığı açıklandı.

Seher Kaya ve kız kardeşleri Şindar Kaya ve Sevda Kaya’nın ile yine Dereboyu’nda faaliyet gösteren Calliope mağazasından 48 bin TL değerinde 141 adet kıyafet çaldıkları kaydedildi.

Mahkemeye yeniden çıkarılan tüm zanlılar teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Olgular yeniden aktarıldı

Polis, zanlı Seher Kaya’nın Penti isimli mağazadan 166 bin TL değerinde 277 adet kadın giyim çaldığını söyledi. Polis, Seher Kaya’nın ek olarak, Şindar Kaya ve Sevda Kaya ile birlikte ise yine Dereboyu’nda faaliyet gösteren Caliope mağazasından 48 bin TL değerinde 141 adet muhtelif kadın giyim kıyafeti çaldığını belirtti.

Polis, Esra Sürücü’nun de Penti’de çalıştığını ve bin 600 TL değerinde 2 adet kadın kıyafeti çaldığını belirtti.

Polis, zanlıların evinde arama yapıldığını, Kaya kardeşlerin evinde yapılan aramada 272 adet etiketli kıyafet bulunduğunu söyledi. Polis, Sürücü’nün evinde ise 2 parça kadın giyim bulduklarını belirtti.

Polis memuru, Seher Kaya’nın öğrenci, Şindar Kaya ve Sevda Kaya’nın ise ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlı Sürücü’nün de ülkede çalışma izniyle bulunduğunu açıkladı. Tüm zanlıların suçlarını kabul ettiğini belirten polis, zanlı Sürücü’nün “müstahdem tarafından sirkat”, Seher Kaya’nın “müstahdem tarafından sirkat “ve “sirkat”, Şindar ve Sevda Kaya’nın ise “sirkat” suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Sürücü’nün 25 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, Seher Kaya’nın 40 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, Şindar Kaya ve Sevda Kaya’nın 20’şer bin TL nakit teminat yatırmaları, birer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, tüm zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına da karar verdi.



Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024, 09:59