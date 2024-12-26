Keyifli anlar yaşandı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 65 yaş üstü bölge sakinleri için yılbaşı yemeği organize etti.

Eşleri, arkadaşları, dostlarıyla bir araya gelen 56 yaş üstü bireyler hem güzel vakit geçirdi hem eski günleri yad etti. Müzik eşliğinde eğlenen ve şarkılara eşlik eden bölge sakinlerinin eğlencesine Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da katıldı.

