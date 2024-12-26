 Meclis önünde eylem var

Hayat pahalılığı ve toplu iş sözleşmelerinde yapılan istenen değişiklikler nedeniyle 32 sendika bugün genel greve gidecek. Sendikalar ayrıca, saat 10.30’da Meclis önünde eylem yapacak.

Sendikalar, hayat pahalılığına ilişkin yasal düzenleme geri çekilene dek genel grevde olacaklarını ve grevlerin yasaklanması halinde yasağa uymayacaklarını da ilan etti.

Sendikalar, örgütlü çalışma hayatına, halkı fakirleştirmeye, tüm emekli ve ücretli çalışanların maaşlarını aşağıya çekme ve alım gücünü azaltmaya yönelik yasa değişiklik girişimlerine karşı mücadele etmek için grev ve eylem kararı alındığını duyurdu.

Toplu iş sözleşmesi (TİS) hakkına ve toplu sözleşmelerle elde edilen veya edilecek hakları engellemek isteyen yasa tasarısı ve yasa gücünde kararnamenin “örgütlü çalışma hayatına bir darbe” olarak değerlendiren sendikalar, hayat pahalılığı (HP) artışı ile ilgili önerilen ve artışların konsolide edilerek verildiği uygulamayı kaldırmayı öngören yasa tasarısının ise maaşların reel değerini düşüreceği ve vatandaşın alım gücünü azaltacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN), Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen), hükümetin eylem ve greve destek belirtti.

CTP’den sendikaların grevine destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi de (CTP), sendikaların yapacağı greve destek belirtti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Asım Akansoy, “Sendikaların haklı grevini destekliyoruz, halkımızın yanındayız.” dedi.

Akansoy açıklamasında, UBP, DP ve YDP hükümetinin "halkın alım gücünü azaltacak, halkı fakirleştirecek ve çalışma hayatında örgütlü mücadeleyi sekteye uğratacak" yasa tasarılarını Meclise sevk ettiğini ifade etti.

TDP de sendikaların yanında olacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve Hayat Pahalılığı (HP) Ödeneği konusunda yasal değişikliğe gitmek isteyen hükümete karşı” 32 sendikanın aldığı genel grev kararına destek belirtti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, hükümete ekonomi konusunda eleştirilerde bulunuldu ve hükümet “işçi ve emekçinin kazanılmış haklarına göz dikmekle” suçlandı.

TDP, hükümete karşı ayaklanan ve yarın genel grev ile Meclis önünde eylem yapacak tüm sendikalara destek belirterek, “Biz de orada olacağız” dedi.

TDP, alternatif kaynak üretmek, adil vergi dağılımı ve denetimle ülke gelirlerini ve beraberinde de refahı güçlendirmek yerine emekçinin cebine elini uzattığını savunduğu hükümete “dur” denilmesi gerektiğini kaydetti.

