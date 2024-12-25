Bilet devletten 

Kuzey Kıbrıs’ta ikamet izinsiz kalan Bangladeş uyruklu Rahman Khan, ülkesine gitmek için polis gidip teslim oldu.

“KKTC’de ikamet izinsiz kalmak” suçundan tutuklanan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 23 Aralık 2024 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelen zanlının ülkesine gitmek istediğini söylediğini aktardı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 25 Mayıs 2023 tarihinden beri 583 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak, bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Sivil muhaceretten ifade alınacağını kaydeden polis, ihraç işlemleri için de süreye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise annesinin hasta olduğunu, ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

