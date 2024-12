Kıbrıs sorunu masada

Ankara’ya dün beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la bir araya geldi. Erdoğan’la gerçekleştirilen görüşmede herhangi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yolmaz ortak açıklamada ağırlıklı olarak Kıbrıs sorunu üzerinde durdu. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda adımlar atılması noktasında ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Basına kapalı yapıldı

Temaslarda bulunmak üzere dün Ankara’ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

Yılmaz: Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm olmalı

Tatar daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü. Görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Yılmaz, Kıbrıs meselesinin iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda adımlar atılması noktasında ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kıbrıs Türkü'nün yarım asrı aşkın süredir devam eden hak ve adalet arayışı, içinde bulunduğumuz güçlü dayanışmadan ve Ada'nın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme yönelik inancımızdan güç almaktadır." dedi.

“Desteğimizi aralıksız sürdüreceğiz"

15 Ekim’de New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde Tatar ile Rum liderin bir araya geldiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

" Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünün bir başka deyişle özden gelen haklarının uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi ve Kıbrıs Türkü’nün gerçek anlamıyla masaya eşit bir biçimde oturabilmesi ana politikamız, ana önceliğimiz olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesine olan desteğimizi aralıksız sürdüreceğiz.”

“Mali işbirliği de devam edecek”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasında iktisadi ve mali iş birliği konularının da görüşüldüğünü belirterek, "Hem güvenli, geleceğe güvenle bakan hem de daha kalkınmış müreffeh bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim temel perspektifimizdir." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapısı, tarımı, sanayisi, eğitimi, sağlığı, ulaştırması gibi birçok alanda ortak çalışma sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, KKTC’de yapımı devam eden Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi inşasının Ocak ayında tamamlanacağını ve bir çekim merkezi olacağını söyledi.

Tatar: Erdoğan her zaman bize destek verdi

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türkü’ne her zaman destek verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizm ve yükseköğretim alanlarının yanı sıra hizmet sektörü ve sanayide yapılan yatırımlarla potansiyel ve kapasitenin arttığına işaret etti.

Kıbrıs’taki yeni siyasete Türkiye’nin tam destek vermesinin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaların bu siyasetin zeminini güçlendirdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta BM ev sahipliğinde gerçekleşen gayrı resmi yemek sonrası yapılan BM açıklamasında, ‘görüşme sürecinin başlaması için ortak bir zemin yok denmesinin ve iki tarafın ayrı pozisyonundan bahsedilmesinin’ diplomatik anlamda bir kazanım olduğunu ifade etti.





Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024, 10:00