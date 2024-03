‘Halk nefes alamıyor’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner enflasyonun “acı bir boyuta” ulaştığını ifade ederek, halkın nefes alamayacak durumda olduğunu, gelecek yıllarda beslenmede bile sıkıntı yaşayacak bir neslin olacağını söyledi.

“Üretimin her bacağı kan ağlıyor” diyen Şahiner, özellikle narenciye sektörüne işaret ederek, “Eskiden ‘narenciyede kesim başladı’ derken hasat kastediliyordu, ancak şu anda bu ‘kökünden sökmek’ anlamına geliyor.” diye konuştu. Şahiner, bunun sonucunun Güzelyurt ve Lefke’den artan göç olacağını ileri sürdü.

Sektörlerde her zaman önemli olanın denetim olduğunu söylediklerini ancak bundan önce üretimin her aşamasını etkileyen giderlerin azaltılması gerektiğini ifade eden Şahiner, bunların en başında elektrik fiyatlarının geldiğini kaydetti.

Şahiner, enflasyonla mücadelede parasal kaynağa ihtiyaç duyulmayan adımlar da atılabileceğini kaydederek, buna örnek olarak, hal yasası kapsamında hallerin kurulması, dış pazar arayışına girilmesi, kooperatifçiliğin kurulması, kamusal hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi adımları sıraladı.

Hükümetin enflasyonla olan mücadeledeki yaklaşımını eleştiren Milletvekili Şahiner, “Ekonomik olarak nefes alamayan bir ülke yarattınız.” diye konuştu.

Fiyat artışları devam edecek

CTP Milletvekili Uluçay da raf fiyatlarının açıklanan enflasyonun üzerinde olduğunu ve insanların yoksullaştığını kaydetti.

İstatistik Kurumunun açıkladığı rakamları paylaşan Uluçay, hayat pahalılığı uygulamasının yılda 3 kez çıkarıldığını fakat yüksek enflasyon olduğu süreçte hayat pahalılığı uygulamasının iki ayda bir olmasının mantıklı olacağını kaydetti.

2022-2023 yılının enflasyon oranlarını okuyan Uluçay, hayat pahalılığının iki ayda bir yapılamasının doğru olduğunu belirtti.

Uluçay, dünya genelinde gıda fiyatları üzerine yapılan araştırmayı okuyarak, Türkiye’deki gıda fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekti.